Kartepe İHL Spor Salonu tamamlanıyor

Büyükşehir’in inşa ettiği ve dış cephesi tamamen şekillenen Kartepe Anadolu İHL Kapalı Spor Salonu’nun basketbol ve voleybol sahası tamamlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarıyla Ertuğrul Gazi Mahallesi’nde bulunan Kartepe Anadolu İmam Hatip Lisesi (İHL) yanına yeni bir spor salonu yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi spora ve sporcuyu geliştirmek amacıyla hayata geçirdiği projede, çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor. Yapının basketbol, voleybol sahası ve tribünleri ile çevre düzenlemeleri kapsamında ağaç dikimi tamamlandı. Kartepe Anadolu İmam Hatip Lisesi için hazırlanan tesis yaklaşık bin 100 metrekare taban alanı üzerine inşa edilen ve toplam 1600 metrekare kapalı alana sahip olacak.

Yapının zemin katında ortak kullanım alanlı basketbol ve voleybol sahası bulunacak. 220 kişilik tribün yapılacak olacak spor salonunda antrenör odası, soyunma odaları, duşlar, bay bayan engelli lavabo, güvenlikidare odaları, mekanik tesisat odası ve büfe yer alacak. Diğer sportif faaliyetlerin yapılabilmesi için toplam 360 metrekare ölçülerinde 3 adet salon yapılacak. Spor salonunun yapımında 33 ton demir, 15 ton hasır çeliği kullanılacak. Yapıda 115 ton yapı çeliği ve yaklaşık bin metreküp hazır beton uygulanacak.

Öte yandan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde sokak ve cadde iyileştirmelerine devam ediyor. Dört mahallede parke çalışmalarını tamamlayan ekipler toplam 21 bin m2 parke tamiratı Kartepe genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, Maşukiye Mahallesi’nde Pir Sultan Abdal Caddesi, Kaktüs, Adaçayı, Yeşilova, Mazı, Meşe Çıkmazı, Vakit, Alabalık, Gizem sokaklarında, Acısu Mahallesi’nde Mirza, Seçkin, Güzin, Harika, Geçit, Meşeli, Bıldır, Huzur, Arda, Emsal, Ulaş, Sızma, İmrenli ve Saha sokaklarında parke çalışmalarını bitirerek hizmete sundu. Belediye ekipleri ayrıca Derbent Mahallesi’nde Kırgızlar ve Girit sokaklarında, İbrikdere sokaklarında parke çalışmalarını tamamladı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Covid19 dünya genelinde etkili olurken, tüm tedbirlerimizi alarak halkımıza hizmet etmeye ara vermeden devam ediyoruz. Belirlenen takvim çerçevesinde ekiplerimiz parke döşemelerine devam edecek. İhtiyacı olan tüm mahallerimizdeki eksikleri tamamlayacağız” dedi.

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