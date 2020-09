Darıca’da sosyal mesafeli ayak tenisi turnuvası başladı

Darıca Belediyesi’nin korona virüs tedbirlerine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediği ayak tenisi turnuvası , “Azerbaycan’ın Yanındayız” pankartı açılarak başladı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalara imza atan Darıca Belediyesi’nin özellikle gençlerin sosyal mesafeli spor yapmalarına katkı sağlamak amacıyla düzenlediği ödüllü ayak tenisi turnuvası başladı. Darıca Belediyesi ile Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nün Çamlık Park Halı Saha’da birlikte düzenlediği turnuvanın açılışına Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, Darıca İlçe Spor Müdürü Hikmet Tatoğlu ve Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Başkanı Hüsamettin Ergül katıldı. Başkan Muzaffer Bıyık ve protokol, turnuva öncesi kısa bir gösteri maçı yaptı.

Turnuva öncesi Azerbaycan’a destek pankartı açarak mesaj veren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Biz Türkiye olarak Azerbaycan ile 2 devlet, tek millet olduğumuz kadar, aynı zamanda tek yüreğiz. Karabağ’da işgal sona erinceye kadar Azerbaycan’la omuz omuza ve her zaman yan yana olmaya devam edeceğiz. Karabağ’daki işgal, Azerbaycanlı kardeşlerimizin yüreğini ne kadar dağlıyorsa her bir Türk vatandaşının yüreğini de o kadar dağlıyor. Türk Milleti her zaman olduğu gibi bugün de tüm imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır” dedi.

Turnuva hakkında bilgiler veren Başkan Bıyık, amaçlarının Korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların spor yapabilmelerine katkı vermek ve farkındalık oluşturmak olduğuna değinerek , “Ayak Tenisi turnuvası sosyal mesafeye uygun bir spor. Bizler belediye olarak da önlemlerimizi aldık. Korona virüs sürecinde spor çok önemli. Sağlıklı vücut için kurallara uyarak spor yapmak önemli. Turnuvamıza katılım güzel oldu. 20 takımın katıldığı turnuva yaklaşık 1 ay sürecek. 5’erli gruplar halinde oynanacak maçlar sonrası ilk 2’ye giren takımlar bir üst tura yükselecek ve sonrasında çapraz eşleşmelerle elemeler yapılacak. Ben çekişmeli ve eğlenceli bir turnuva olacağına inanıyorum. Tüm takımlarımıza başarılar diliyorum” diye konuştu.

