İzmit'te geri dönüşüm seferberliği

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İzmit Belediyesi, yoğun hareketliliğin olduğu bölgelere pet şişe kafesi ekleyerek sıfır atık projesi çalışmalarını sürdürüyor.

İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, sıfır atık uygulaması kapsamında nüfus hareketliliğinin yoğun olduğu ana güzergahlara pet şişe kafesi ekliyor. Sıfır atık uygulamasını tüm kente yaymak adına çalışmalarına ara vermeden devam eden İzmit Belediyesi ekipleri, yoğun olan bölgelere eklenen pet şişe kafesleriyle birlikte geri dönüşümü her yönüyle hayata geçiriyor.

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