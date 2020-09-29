Elektrik akımına kapılan maymun, hayata döndürüldü



Ergün AYAZ-Erol POLAT/DARICA(Kocaeli),(DHA)KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde bulunan Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı'nda yaşayan 3 kahverengi kapuçin maymunu dün barınağından kaçtı. İki maymun bakıcısına geri dönerken bir maymun yol kenarındaki elektrik direklerindeki tellerde akıma kapılıp yere düştü. Hayvanat bahçesine götürülen maymun burada tedavi edilerek yaşama dönmesi sağlandı.

Darıca'da kurulu bulunan ve bünyesinde 260 tür ile yaklaşık 3 binin üzerinde hayvanı barındıran Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı'nda barınakta taşları oynatan kahverengi kapuçin cinsi 3 maymun yuvalarından dışarıya çıktı. 2 maymun hayvanat bahçesi görevlileri tarafından yakalanırken, bir maymun ise yuvasının yan tarafında bulunan hayvanat bahçesinin içerisindeki yemekhanenin üzerine çıkıp oradan da dış duvara atlayarak dışarı çıktı. Daha sonra da elektrik direğine tırmanan maymun elektrik akımına kapılıp düştü. Maymun görevliler tarafından hayvanat bahçesine götürülüp tedavi altına alındı.

KENDİ YAŞAM ALANINDA

Maymunun sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı Genel Müdür Yardımcısı Simge Çelik Atasoy, "Maymunun durumu şu an iyi, barınağına alındı diğer arkadaşlarıyla beraber. Yemeğini de yedi, sağlık durumunda bir olumsuzluk görünmüyor. Dün kışlık barınaklarından, yazlık barınaklarına alındıktan bir süre sonra maymunlar dışarı çıkmışlar. İki tanesi kendiliğinden bakıcısına geri geldi ve yuvaya girdi ama bir tanesi yakalama çalışmaları sırasında dışarı çıktı. Maymunların barınakları dış kapıya çok yakın çok da iyi tırmanan hayvanlar oldukları için ağaçlardan tırmandılar. İlk olarak yan binanın üzerine atlamışlar oradan da dışarıya çıktılar. Arkadaşlarımız dışarıda yakalamaya çalışırken maymunumuz ağaçtan elektrik tellerine atlıyor. O sırada elektik çarpması oluyor ve yere düşüyor. Daha sonra biz maymunu oradan aldık karantinaya götürdük. İçeriye alırken zaten kendine geldi, herhangi bir kanamaya karşı önlem olması için gerekli müdahaleyi yaptılar. Daha sonra herhangi bir sıkıntı gözlemlemedik, dün akşam da maymunumuz kendi yaşam alanına geri alındı" dedi.

YILDA 3-4 KEZ TATBİKAT YAPILIYOR

Hayvanların kaçma ihtimali üzerine yılda 3-4 kez tatbikat yapıldığını belirten Atasoy, "Burada 3 tane kapuçin cinsi maymunumuz mevcut, hep beraber yaşıyorlar. Kaçan maymunlardan biri de 26 yaşında bir dişi. Belçika'dan bir hayvanat bahçesinden 2002 yılında bize gelmişti. O zamandan beri de bizimle. Hayvan kaçışları, hayvanat bahçelerinde çok olağan bir süreç. Biz de buna karşı her zaman hazırlıklı olmalıyız. Zaten bu nedenle bütün bakıcılarımıza, bütün personellerimize eğitimler veriyoruz. Aynı zamanda yakalayacak olan ekipler özel eğitimler alıyor. Buna benzer olaylar için yılda en az 3-4 kere tatbikat yapıyoruz" diye konuştu.

'KAYALARI OYNATARAK KAÇMIŞLAR'

Maymunların barınaklarda bulunan taşları yerinden oynatarak kaçtıklarını ifade eden Atasoy, şöyle konuştu:

"Bulundukları barınaklarda kayalar var, bu maymunlar o kayaları oynatıp dışarı doğru iterek çıkmışlar. O alanları da güzelce kapattık. Artık oradan da kaçma riski yok. Maymunlarımız için hala gözlemler devam ediyor. Bir süre daha elektrik çarpan maymun bakıcısı tarafından gözlemlenecek. Şu anda vücudunda ya da iç organlarında herhangi bir sıkıntı olmadığına eminiz."

DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Darıca Ergün AYAZ-Erol POLAT

2020-09-29 14:19:38



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.