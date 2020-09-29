Tefeci operasyonunda 100 bin lira, silah ve borçlu ajandaları ele geçirildi

GEBZE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Dilovası ilçesinde tefecilere yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı, 3 ruhsatsız silah, 100 bin lira, çek ve senetler ile borçluların yazılı olduğu ajandalar ele geçirildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Gebze Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Dilovası ilçesinde tefecilik yapanlara yönelik bugün operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonla 8 kişi gözaltına alınırken, ev ve iş yerlerinde arama yapıldı. Aramada 3 ruhsatsız tabanca, 9 adet borçluların yazılı olduğu ajanda, 105 adet içi doldurulmuş senet, 1 adet sahte kimlik ve ehliyet, 10 gram esrar, 100 bin lira para, 6 adet doldurulmuş senet koçanı, 5 adet borçluların yazılı olduğu kağıt ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Haluk TURGUT
2020-09-29 14:59:00
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