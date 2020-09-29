Kocaeli'de ceviz büyüklüğündeki doluya karşı araçlara halı ve kilimli önlem

İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´de sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Vatandaşlar, ceviz büyüklüğündeki dolu taneleri nedeniyle araçlarının üzerine halı ve kilimle kapattı.
Kentte sağanak yağış etkili oldu. İzmit, Darıca, Derince, Gebze, Gölcük, Karamürsel ve Körfez ilçelerinde ise sağanakla birlikte dolu yağdı. Dolu yağışı sırasında vatandaşlar zor anlar yaşadı. Esnaftan bazıları arabalarını ceviz büyüklüğündeki dolu tanelerinden korumak için dükkanlarının önlerindeki şemsiyelerin altına çekti. Birçok kişi ise araçlarının üzerine halı ve kilimlerle kapatmaya çalıştı. Doluya, açık alanda yakalananlar ise zor anlar yaşadı. Yağmur ve dolu yağışı, yaklaşık 15 dakika sürdü. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR-Soner GÜLEZER-Selda Hatun TAN-Alişan KOYUNCU
2020-09-29 15:24:54
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