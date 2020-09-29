Dr. Sadık Ahmed üst geçidi iki gün kapalı

Kaplama tamiratının yapılacağı Dr. Sadık Ahmet üst geçidi 12 Ekim tarihleri arasında yaya trafiğine kapalı olacak.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Outlet Center karşısında yapılan Dr. Sadık Ahmed üst geçidinde bakım onarım çalışması yapılacak. Tamirat işlerinin yapılacağı üst geçit 12 Ekim günleri arasında yaya geçişine kapalı olacak. Yürüyüş yolu kaplama tamiratının ardından Sadık Ahmed üst geçidi 3 Ekim Cumartesi günü saat 08.00’de yaya geçidine tekrar açılacak.
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