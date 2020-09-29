Kocaeli’de çeşitli suçlardan aranan 62 kişi yakalandı

Kocaeli’de korona virüs önlemleri kapsamında yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 62 şahıs yakalanırken, pandemi kurallarını ihlal eden 296 kişiye de idari para cezası uygulandı.

Korona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi amacı ile alınan tedbirler kapsamında Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimler sürdürülüyor. Bu kapsamda kent genelinde denetimler gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde bin 713 iş yeri kontrol edilirken, 23 bin 275 kişi sorgulandı. Yapılan denetimlerde karantina ihlali yapan 16 şahsa, maske takmadığı için 264 şahsa, sosyal mesafe kuralına uymayan 13 şahsa, korona virüs tedbirlerine uyulmayan 1 işyerine, ayakta yolcu kapasitesini aşan 2 sürücüye olmak üzere, toplam 296 kişiye idari para cezası uygulandı. Denetimlerde ayrınca çeşitli suçlardan aranan 62 kişi yakalandı.

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