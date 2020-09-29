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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kandıra’da 4 okula hijyen ödülü

İHA

Kandıra’da 4 okula hijyen ödülü

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde yaptıkları çalışmalarla hijyen şartlarını yerine getiren 4 okula ödül verildi.
Eğitim kurumlarında hijyen şartlarını yerine getiren okullara verilen “Okulum Temiz Belgesi”ni Kandıra’dan 4 okul almayı başardı. Kandıra Zafer İlkokulu, Selma Orhon Atameriç Anaokulu, Tasvire Hurşit Güneş Ortaokulu ve Kandıra Anadolu Lisesi’nin almaya hak kazandığı ‘Okulum Temiz Belgeleri’ni Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik tarafından okul müdürlerine takdim edildi. Ödülü almaya layık görülen okullardan birisi olan Zafer İlkokulu’nun müdürü Faruk Özaydın ve müdür yardımcısı Hüdaver Soylu iki yıl önce metruk haldeki binayı kendi imkanları ile onararak azimleriyle gündeme gelmişti.

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