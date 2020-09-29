Karantina altında olan binanın temelinde 'toprak' kayması



Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, koronavirüs testi pozitif çıkan 3 kişinin yaşadığı karantinadaki binanın temelinde, yan tarafta yer alan inşaat çalışması nedeniyle toprak kayması meydana geldi. Bina tedbir amaçlı boşaltılırken, 3'ü pozitif 10'u temaslı olmak üzere 13 kişi karantinaya alınmak üzere yurtlara götürüldü.

Olay, saat 22.30 sıralarında ilçeye bağlı Serdar Mahallesi Reyhan Sokak üzerinde bulunan 6 ailenin yaşadığı ve 3 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle karantina altında olan 3 katlı binada meydana geldi. Yan tarafta devam eden inşaat çalışması nedeniyle binanın istinat duvarı zarar çökünce, toprak kayması meydana geldi. Yaşanan olay sırasında evin önündeki merdivenlerin zarar görmesi nedeniyle ev içerisinde bulunan 4 kişi mahsur kaldı. Olayı görenler durumu itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bina içerisinde mahsur kalan kişileri kurtararak, binayı tedbir amaçlı boşalttı. Bu sırada binada yaşayan ve koronavirüs testi pozitif çıkan 3 kişi ile onlarla temas kuran 10 kişi kapı önünde bekletildi. Koruyucu kıyafetli ekiplerin gelmesiyle 13 kişi karantinaya alınmak üzere Semiha Ayverdi Öğrenci Yurdu'na götürüldü. Bu sırada evden çıkan 9 yaşındaki Resul isimli bir çocuğun, muhabbet kuşunu da yanına alarak evden ayrıldığı görüldü.

Olayın ardından ekipler binanın yıkılma tehlikesine karşı önlem alarak binayı mühürledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU

2020-09-29 23:52:21



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