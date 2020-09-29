İnşaat kazısında temeli boşalan binada karantina olan 17 kişi evsiz kaldı İzmit’te meydana gelen toprak kaymasında binada 4 kişi mahsur kaldı Binada mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı 3’ü pozitif 10’u temaslı 13 kişi KYK yurtlarına götürüldü Tahliye edilen binadan çıkarılan çocuk, yanına sadece muhabbet kuşunu aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnşaat kazısında temeli boşalan binada karantina olan 17 kişi evsiz kaldı İzmit’te meydana gelen toprak kaymasında binada 4 kişi mahsur kaldı Binada mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı 3’ü pozitif 10’u temaslı 13 kişi KYK yurtlarına götürüldü Tahliye edilen binadan çıkarılan çocuk, yanına sadece muhabbet kuşunu aldı

İHA

İnşaat kazısında temeli boşalan binada karantina olan 17 kişi evsiz kaldı İzmit’te meydana gelen toprak kaymasında binada 4 kişi mahsur kaldı Binada mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı 3’ü pozitif 10’u temaslı 13 kişi KYK yurtlarına götürüldü Tahliye edilen binadan çıkarılan çocuk, yanına sadece muhabbet kuşunu aldı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir inşaatın temel kazısı sırasında meydana gelen toprak kayması nedeniyle yan tarafındaki binanın temeli ortaya çıktı. Tahliye edilen binada bulunan 3’ü pozitif 10’u temaslı korona virüs karantinasındaki 13 kişi, yurda götürüldü.
Olay 21.15 sıralarında İzmit Serdar Mahallesi Orkide Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın yan tarafındaki inşaat çalışması alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orkide Sokak’ta başlayan bir inşaatın temel kazısı sonrasında yan tarafından bulunan 4 katlı binanın dış merdiven kısmında çökme meydana geldi. Büyük bir gürültüyle meydana gelen toprak kayması sonucu, binadakilerin bazıları kendilerini dışarı atarken, zemin katında bulunan 4 kişilik aile ise içeride mahsur kaldı.
Bina sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binada korona virüs karantinasındaki kişiler olduğunu öğrenince özel tedbirlerle içeride kalan 4 kişilik aileyi tahliye etti. Kurtarılan 4 kişilik Karahan ailesinin çocukları, evden çıkarken yanlarına ise sadece kafesteki muhabbet kuşunu aldı. Toprak kayması sonucu temeli ortaya çıkan AFAD ekipleri ve bina belediye yetkililerinin inceleme sonrasında tahliye edildi.

Toprak kayınca karantinadaki 13 kişi evsiz kaldı
Toprak kayması sonucu tahliye edilen bina etrafında polis ve zabıta ekiplerince önlem alındı. Güvenlik şeridi ile çevrilen alanda tahliye edilen binada bulunan 3’ü pozitif 10’u temaslı korona virüs karantinasında olan 13 kişi, ayrı ayrı binadan çıkarıldı. Özel elbiseli İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin kontrolünde dışarı çıkan 13 kişi, daha sonra olay yerine gelen araçlar ile Kredi Yurtlar Kurumu Semiha Ayverdi Öğrenci Yurduna götürüldü.

Bina sakinleri ile inşaat firması yetkilileri arasında gerilim
Toprak kayması sonrasında olay yerine gelen inşaat firması yetkilileri ise oluşabilecek mağduriyetleri gidereceklerini söylediler. Bir süre tahliye edilen bina sakinleri ile görüşen inşaat firması yetkilileri, binanın çökme tehlikesinin olmadığını iddia ettiler. Kayma alanında yapılan görüşme sırasında zaman zaman mahalleli ile inşaat firması yetkilileri arasında gerilim yaşandı.

"Çocuklar bağırdı, ağladılar"
Çöken binada mahsura kalarak itfaiye ekiplerince ailesiyle birlikte kurtarılan Gıyasettin Karahan, olayda çocuklarının korktuğunu söyledi. Kayma anlarını anlatan Karahan, “Evin önü çöktü. Çocuklar biraz korktu. Evi terk etmek zorunda kaldık. Adam temel açmış 2 gündür. Biz diyoruz ona çökecek diye, yine ‘Ben yerimi alacağım’ dedi. Akşam üstü geldik konuştuk. Sonra biz de evde oturuyorduk, ses geldi çıktık baktık çökmüş. Çocuklar bağırdı, ağladılar. Sonra kaldık içeride çocuklarla. Sonra geldi itfaiye sağ olsunlar kestiler kurtardılar” dedi.

Toprak kayması hakkında inceleme başlatıldı
Karantinadaki 13 kişinin yurtlara götürülmesi sonrasında AFAD ve itfaiye ekiplerince yapılan kontroller sonrasında bina tamamen boşaltıldı. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karantina altında olan binanın temelinde 'toprak' kayması
YEREL HABERLER Karantina altında olan binanın temelinde 'toprak' ...
Özel hastane önünde ölen vatandaş için evinin önünde helallik istendi
YEREL HABERLER Özel hastane önünde ölen vatandaş için evinin önünde ...
Dilovası'nda, kömür tozları nedeniyle dere 'siyah' aktı
YEREL HABERLER Dilovası'nda, kömür tozları nedeniyle dere 'siyah' ...
Kocaeli'de, özel hastane önünde ölümle ilgili soruşturma (3)
YEREL HABERLER Kocaeli'de, özel hastane önünde ölümle ilgili ...
Büyükşehir ekipleri yağışa karşı mücadele ediyor
YEREL HABERLER Büyükşehir ekipleri yağışa karşı mücadele ediyor
Başiskele Belediyesi ulaşım alanında çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Başiskele Belediyesi ulaşım alanında çalışmalarını ...
Virajı alamayan tır üzerine devrildiği otomobili hurdaya çevirdi: 2 yaralı
YEREL HABERLER Virajı alamayan tır üzerine devrildiği otomobili ...
Kocaeli’de kuvvetli rüzgar ağaçları devirdi, yolları su bastı
YEREL HABERLER Kocaeli’de kuvvetli rüzgar ağaçları devirdi, yolları ...
Başkan Hürriyet'ten Kocaelisporlu eski futbolcuya hediye
YEREL HABERLER Başkan Hürriyet'ten Kocaelisporlu eski futbolcuya ...
Kocaeli'de, özel hastane önünde ölümle ilgili soruşturma (2)
YEREL HABERLER Kocaeli'de, özel hastane önünde ölümle ilgili ...
Kandıra’da 4 okula hijyen ödülü
YEREL HABERLER Kandıra’da 4 okula hijyen ödülü
Kocaeli'de ceviz büyüklüğündeki doluya karşı araçlara halı ve kilimli önlem (2)
YEREL HABERLER Kocaeli'de ceviz büyüklüğündeki doluya karşı araçlara ...
Kavşakta iki otomobil kavşakta çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kavşakta iki otomobil kavşakta çarpıştı: 1 yaralı
Kocaeli’de çeşitli suçlardan aranan 62 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kocaeli’de çeşitli suçlardan aranan 62 kişi yakalandı
Dr. Sadık Ahmed üst geçidi iki gün kapalı
YEREL HABERLER Dr. Sadık Ahmed üst geçidi iki gün kapalı
Kocaeli'de ceviz büyüklüğündeki doluya karşı araçlara halı ve kilimli önlem
YEREL HABERLER Kocaeli'de ceviz büyüklüğündeki doluya karşı araçlara ...
Kocaeli'de, özel hastane önünde ölümle ilgili soruşturma
YEREL HABERLER Kocaeli'de, özel hastane önünde ölümle ilgili ...
Kocaeli’de tefeci operasyonu: 8 gözaltı Operasyonda yüzlerce senet, tapular ve 100 bin TL nakit para ele geçirildi
YEREL HABERLER Kocaeli’de tefeci operasyonu: 8 gözaltı Operasyonda ...
Kocaeli’de 5 dakika yağan dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı
YEREL HABERLER Kocaeli’de 5 dakika yağan dolu vatandaşlara zor anlar ...
Tefeci operasyonunda 100 bin lira, silah ve borçlu ajandaları ele geçirildi
YEREL HABERLER Tefeci operasyonunda 100 bin lira, silah ve borçlu ...
Hastane önünde göz göre göre ölen şehit kardeşinin oğlu acısını böyle anlattı: “Bir doktor elini değdirse kanım bu kadar sızlamayacak” “Beni kandırdılar. Sonuna kadar şikayetçiyim”
YEREL HABERLER Hastane önünde göz göre göre ölen şehit kardeşinin ...
Elektrik akımına kapılan maymun, hayata döndürüldü
YEREL HABERLER Elektrik akımına kapılan maymun, hayata döndürüldü
'Maske, Mesafe, Hijyen' konulu resim yarışmasında bisiklet hediye edildi
YEREL HABERLER 'Maske, Mesafe, Hijyen' konulu resim yarışmasında ...
İzmit'te geri dönüşüm seferberliği
YEREL HABERLER İzmit'te geri dönüşüm seferberliği

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X