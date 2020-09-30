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Kocaeli´de FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

DHA

Kocaeli´de FETÖ operasyonu: 4 gözaltı


İZMİT (Kocaeli), (DHA) KOCAELİ´de, terör örgütü FETÖ/PDY´ye yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü FETÖ/PDY´ye yönelik operasyon düzenledi. Ekiplerce eş zamanlı yapılan operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan ve aralarında daha önce çeşitli kurumlardan ihraç edilmiş kişilerin de bulunduğu 4 şüpheli yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN
2020-09-30 11:11:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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