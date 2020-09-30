Kocaeli´de FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

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İZMİT (Kocaeli), (DHA) KOCAELİ´de, terör örgütü FETÖ/PDY´ye yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü FETÖ/PDY´ye yönelik operasyon düzenledi. Ekiplerce eş zamanlı yapılan operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan ve aralarında daha önce çeşitli kurumlardan ihraç edilmiş kişilerin de bulunduğu 4 şüpheli yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN

2020-09-30 11:11:39



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