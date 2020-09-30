BİLNET’li öğrenciler başarıya doymuyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BİLNET’li öğrenciler başarıya doymuyor

İHA

BİLNET’li öğrenciler başarıya doymuyor

BİLNET Okulları Kocaeli Kampüsü öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlediği bilgi yarışmalarında başarı elde etmeyi sürdürüyor.
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen bilgi yarışmasına Türkiye genelinde çok sayıda öğrenci katıldı. Kültür varlıklarının bilinirliği, korunması ve kültür varlığı kaçakçılığının önlenmesinde farkındalık oluşturmak için "Ülkemizin Kültür Varlıkları" başlığı ile internet üzerinden düzenlenen yarışmaya BİLNET Kocaeli Kampüsünden de tüm orta öğretim öğrencileri katıldı. Yarışmada öğrencilerden Bilge Balcı 20 soruya toplam 152,314 saniyede 15 doğru cevap vererek İzmit’te 3., Kocaeli’de 17. ve Türkiye genelinde 427. oldu. Mehmet Emin Bayır adlı öğrenci ise 20 soruya toplam 138,705 saniye gibi kısa bir sürede 13 doğru cevap vererek Körfez’de 1., Kocaeli’de 24. ve Türkiye genelinde 780. olarak yarışmayı tamamladı.
BİLNET, 30 Ağustos Zafer Bayramının 98. Yılı kutlamaları nedeniyle düzenlenen Liseliler Çevrimiçi Bilgi Yarışması’nda da benzer bir başarı sergilemişti. Bilge Balcı, İzmit ve Kocaeli İl 1’ncisi, Türkiye 8’ncisi olurken, Ada Özkemer İzmit ve Kocaeli’de 2.lik elde etti. Türkiye genelinde ise adını 10’ncu sıraya yazdırdı. Mehmet Emin Bayır ise Körfez ilçede 2., Kocaeli’de 6. ve Türkiye’de 109.olarak yine okullarına gurur yaşattı.
Yarışmalarda derece elde eden öğrencilere okul kampüsünde düzenlenen törenle idareciler tarafından sertifikalar ve belgeleri takdim edildi. Okul yöneticiler, yarışmaya katılarak bilgilerini sınayan tüm öğrencilere teşekkür ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Obeziteye erken yaşta savaş açıp egzersiz yaptılar
YEREL HABERLER Obeziteye erken yaşta savaş açıp egzersiz yaptılar
Firari 4 FETÖ şüphelisi Kocaeli'de adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Firari 4 FETÖ şüphelisi Kocaeli'de adliyeye sevk ...
Kocaeli´de FETÖ operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Kocaeli´de FETÖ operasyonu: 4 gözaltı
Karadeniz’in dibinde binlerce yıllık tarih
YEREL HABERLER Karadeniz’in dibinde binlerce yıllık tarih
Fethiye Caddesi projesi iş adamları ve esnafa anlatıldı
YEREL HABERLER Fethiye Caddesi projesi iş adamları ve esnafa ...
Kocaeli'de firari olarak aranan 4 FETÖ şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de firari olarak aranan 4 FETÖ şüphelisi ...
İzmit’te içme suyu hatları deplase ediliyor
YEREL HABERLER İzmit’te içme suyu hatları deplase ediliyor
Kocaeli'de korona virüs denetimlerine uymayanlara 118 bin 100 lira ceza Karantinayı ihlal eden 18 kişi yurtlara yerleştirildi
YEREL HABERLER Kocaeli'de korona virüs denetimlerine uymayanlara 118 ...
Anne Taksi uygulaması ile ücretsiz ulaşım
YEREL HABERLER Anne Taksi uygulaması ile ücretsiz ulaşım
Kocaeli’de yolcu otobüsünde 14 düzensiz göçmen yakalandı: 2 gözaltı Göç İdaresi’nin verdiği kimliklerin sahtesini yaptılar Göçmenleri taşıyan otobüs sürücüsü ve muavin gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kocaeli’de yolcu otobüsünde 14 düzensiz göçmen ...
Karantina altında olan binanın temelinde 'toprak' kayması
YEREL HABERLER Karantina altında olan binanın temelinde 'toprak' ...
İnşaat kazısında temeli boşalan binada karantina olan 17 kişi evsiz kaldı İzmit’te meydana gelen toprak kaymasında binada 4 kişi mahsur kaldı Binada mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı 3’ü pozitif 10’u temaslı 13 kişi KYK yurtlarına götürüldü Tahliye edilen binadan çıkarılan çocuk, yanına sadece muhabbet kuşunu aldı
YEREL HABERLER İnşaat kazısında temeli boşalan binada karantina olan ...
Özel hastane önünde ölen vatandaş için evinin önünde helallik istendi
YEREL HABERLER Özel hastane önünde ölen vatandaş için evinin önünde ...
Dilovası'nda, kömür tozları nedeniyle dere 'siyah' aktı
YEREL HABERLER Dilovası'nda, kömür tozları nedeniyle dere 'siyah' ...
Kocaeli'de, özel hastane önünde ölümle ilgili soruşturma (3)
YEREL HABERLER Kocaeli'de, özel hastane önünde ölümle ilgili ...
Büyükşehir ekipleri yağışa karşı mücadele ediyor
YEREL HABERLER Büyükşehir ekipleri yağışa karşı mücadele ediyor
Başiskele Belediyesi ulaşım alanında çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Başiskele Belediyesi ulaşım alanında çalışmalarını ...
Virajı alamayan tır üzerine devrildiği otomobili hurdaya çevirdi: 2 yaralı
YEREL HABERLER Virajı alamayan tır üzerine devrildiği otomobili ...
Kocaeli’de kuvvetli rüzgar ağaçları devirdi, yolları su bastı
YEREL HABERLER Kocaeli’de kuvvetli rüzgar ağaçları devirdi, yolları ...
Başkan Hürriyet'ten Kocaelisporlu eski futbolcuya hediye
YEREL HABERLER Başkan Hürriyet'ten Kocaelisporlu eski futbolcuya ...
Kocaeli'de, özel hastane önünde ölümle ilgili soruşturma (2)
YEREL HABERLER Kocaeli'de, özel hastane önünde ölümle ilgili ...
Kandıra’da 4 okula hijyen ödülü
YEREL HABERLER Kandıra’da 4 okula hijyen ödülü
Kocaeli'de ceviz büyüklüğündeki doluya karşı araçlara halı ve kilimli önlem (2)
YEREL HABERLER Kocaeli'de ceviz büyüklüğündeki doluya karşı araçlara ...
Kavşakta iki otomobil kavşakta çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kavşakta iki otomobil kavşakta çarpıştı: 1 yaralı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X