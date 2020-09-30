Korona virüs aşısının denendiği 30 kişide yan etki görülmedi Kocaeli'deki aşı çalışmaları

Çin'den getirilen ve Kocaeli yaklaşık 30 gönüllüye uygulanan korona virüs aşılarında henüz bir yan etki görülmediği açıklandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Umuttepe Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde Çin'de geliştirilen korona virüs aşısı gönüllü sağlık çalışanları üzerinde test ediliyor. Geliştirme aşamasında olan aşı hastanede ilk olarak yaklaşık 30 gönüllü sağlık çalışanına uygulandı. Gönüllülere, çift kör çalışma, yani gönüllülerin yarısına boş aşı yarısına gerçek aşı yapılacak şekilde gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda çalışma, hekimin de hastanın da doğru aşıyı bilemeyeceği şekilde gizlilikle gerçekleştiriliyor. Geliştirme aşamasında olan aşı ile ilgili hastanenin toplantı salonunda bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda aşının uygulandığı yaklaşık 30 gönüllüde herhangi bir yan etkinin görülmediği açıklandı.



"Şu anda sadece sağlık çalışanlarına yapılıyor"

Bu aşı çalışmasının içinde oldukları için çok mutlu olduklarını söyleyen Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sıla Akhan, "Çünkü pandemide herkes gibi çok etkilendik. Çok fazla hasta gördük, tedavi ettik. Ama pandemiye ‘Dur’ demek için tabii ki en önemli şey bir aşının gelmesi. Çok fazla aşı çalışması var. Bunlardan ilki, bizim Türkiye’de başladığımız, inaktif bir aşı. Çin Halk Cumhuriyeti’nin aşısı. İnaktif edilerek Sars Cov2 virüsü beliriyor ve sağlıklı gönüllülere uygulanıyor. Şu anda sadece sağlık çalışanlarına yapılıyor. Bu durumun da bir sayısı var. O sayı dolduktan sonra, aşı olmak isteyen diğer sağlıklı gönüllülere de yapılacak. Geçen haftadan itibaren biz çalışmalara başladık. Gönüllüler daha çok hekimler olmak üzere sağlık çalışanlarından oluşuyor. Bir plasebo, çift kör bir çalışma. Ne bunu uygulayan, ne de uygulanan kişi aşı mı yapıldığını, yoksa plasebo bir şey mi verildiğini bilmiyor. 14’üncü günde ikinci bir dozu var. Daha sonra çıkan sonuçlarla birlikte bundan biraz daha haberdar olacağız. Bizim üniversitemizde 550 kişiye aşı yapılması planlandı. Türkiye’de sanırım 25’e yakın merkez var. Hacettepe Üniversitesi başlamıştı. Biz de onların akabinde geçen hafta başladık. Diğer üniversiteler, diğer hastaneler de başlıyor. Öncelikle belirli bir sağlık çalışanı popülasyonuna uygulanacak. Yaklaşık bin 300 kişi kadar sağlık çalışanına uygulandıktan sonra, gönüllü diğer kişiler de başvuracak" dedi.



"Şu ana kadar yaptıklarımızda herhangi bir şikayet olmadı"

Şimdiye kadar uygulanan aşılarda herhangi bir yan etki görülmediğini aktaran Prof. Dr. Akhan, "Yan etkiler daha çok faz 1 aşamasında bakılmış oluyor. Biz gönüllülere aşı yapılırken, ateşlerini takip etmelerini, kolunda ağrı veya kızarıklık olabileceği gibi aşıdan beklenen yan etkilerin olup, olmayacağını ya da sıra dışı bir şey olup olmadığını kontrol etmelerini ve bize de haber vermeleri açısından sürekli bilgilendiriyoruz. Şu ana kadar yaptıklarımızda herhangi bir şikayet olmadı. Kime plasebo, kime aşı geldiğini de bilmiyoruz zaten. Şu anda sağlık çalışanlarına uyguladığımız için, biz aslında günlük 10 kişi olarak planlamıştık. Ama sağlık çalışanlarının iş yüküne göre, ne zaman müsait olurlarsa polikliniğe gelmeleri şeklinde ilerliyoruz. O yüzden de belli bir saat ve randevu sistemi ile gitmiyoruz. Gelenleri bilgilendirip, örneklerini alıp, uygunlarsa aşılarını yapıyoruz. Şu anda 20 ile 30 arasında bir sayıdayız" diye konuştu.



Açıklamanın ardından toplantı soru cevap kısmıyla devam etti. Toplantıya hastanenin Başhekimi Prof Dr. Nuh Zafer Cantürk ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüsnü Efendi de katıldı.

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