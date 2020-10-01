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Sıcaklara rağmen koruyucu kıyafet içinde ev ev gezip korona virüsle mücadele ediyorlar Korona virüsün sahadaki kahramanları: filyasyon ekipleri böyle çalışıyor Filyasyon ekiplerinden vatandaşlara çağrı: “İnsanlar bize doğru bilgi versinler, tek isteğimiz bu” Mücadelede göğüs gerdikleri zorlukları anlatan filyasyon ekipleri: "Kıyafeti ve maskeleri çıkarttığımızda 1-2 dakika bekleyip sesimizin düzelmesini bekliyor"

İHA

Sıcaklara rağmen koruyucu kıyafet içinde ev ev gezip korona virüsle mücadele ediyorlar Korona virüsün sahadaki kahramanları: filyasyon ekipleri böyle çalışıyor Filyasyon ekiplerinden vatandaşlara çağrı: “İnsanlar bize doğru bilgi versinler, tek isteğimiz bu” Mücadelede göğüs gerdikleri zorlukları anlatan filyasyon ekipleri: "Kıyafeti ve maskeleri çıkarttığımızda 1-2 dakika bekleyip sesimizin düzelmesini bekliyor"

Kocaeli’de korona virüsle ön cephede savaşan filyasyon ekipleri, çıkardıklarında 2 dakika seslerinin yerine gelmesi için beklemek zorunda kaldıkları koruyucu kıyafetleri ile sıcağa rağmen saatlerce kapı kapı gezip korona virüs hastaları ve temaslıların takibini sağlamak için fedakarca görev yapıyor.

Filyasyon ekipleri, korona virüs test sonuçları pozitif çıkan vak'aların evlerine giderek hastanın bilgilendirilmesi, temaslı kişilerin belirlenmesi için canla başla görev yapıyor. Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan filyasyon ekipleri, kent genelinde virüsün önüne geçmek için test sonuçları pozitif çıkan hastaları yalnız bırakmıyor. Kocaeli’de korona virüs test sonuçları pozitif çıkan vatandaşlar ilk olarak ilçe sağlık müdürlükleri bünyesinde kurulan birimdeki hekimler tarafından telefonla aranarak bilgilendiriliyor. Daha sonra filyasyon ekipleri pozitif olan vak'anın evine giderek, hastanın ek hastalığı olması durumunda uzman hekimlere başvurarak hasta kişiye ilaçları veriyor. Ekipler, pozitif olan vak'anın temas ettiği kişileri de sisteme dahil ederek takibe alıyor.

8 saat boyunca koruyucu kıyafet içinde mücadele veriyorlar
Korona virüs vak'aları ile temas eden ve semptomları gösteren kişilerden de numune alan ekipler, günde yaklaşık 8 saat koruyucu kıyafet ile sokak sokak geziyor. Hava sıcaklığı nedeni ile koruyucu kıyafetler nedeni ile büyük zorluk çeken ekipler, tüm zorluklara rağmen korona virüs ile mücadelelerinden taviz vermiyor. İzmit ilçesinde faaliyet gösteren filyasyon ekibinde yer alan Hemşire Nihal Yüksel, tüm zorluklara rağmen mücadeleyi bırakmadıklarını belirterek, vatandaşlardan sosyal mesafe kurallarına uyup gerekli önlemleri almalarını istedi.

“Gündüz ekibi olarak 78 saat boyunca çalışmalarımızı sürdürüyoruz”
FİTAS sistemine düşen korona virüs vak'alarına kısa sürede ulaştıklarını ifade eden Yüksel, “Biz filyasyon ekibi olarak sabah saatlerinde çalışmaya başlıyoruz ve gündüz ekibi olarak 78 saat boyunca çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Daha sonraki saatlerde akşam ekibi arkadaşlarımız görevi alıyorlar ve saat 22.00 civarına kadar ev ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Filyasyon ekibi olarak FİTAS uygulamasını kullanıyoruz. Mobil ekiplerimizin hepsinde bu sistem bulunuyor. FİTAS sistemine düşen vak'alar ve temaslılarının adreslerine en kısa sürede ulaşmaya çalışıyoruz. Bu adreslere gittikten sonra kişilere evde izolasyon olmaları gerektiğini, nasıl izole olacaklarını ve filyasyon ile ilgili bilgiler veriyoruz. Kronik hastalığı olan kişileri öğrenmeye çalışıyoruz. Onların hastanelere nakil süreçlerini koordine etmeye çalışıyoruz” dedi.

“Bazen56 kat kıyafetle çıkmak zorunda kalıyoruz”
“Giydiğimiz bu ekipmanlarla çalışmak oldukça zor" ifadelerine yer veren Yüksel, “Hastanedeki arkadaşlarımız da kullanıyor. Bizim için ekstra bir zorluğu da var. Hava koşulları bizi zorluyor. Bu ekipmanlar içerisinde nefes almak oldukça zor. Bazen 56 kat kıyafetle çıkmak zorunda kalıyoruz. Hatta kıyafeti ve maskeleri çıkarttığımızda 12 dakika bekleyip sesimizin düzelmesini bekliyoruz. Şu an bile benim için konuşmak zor. Dolayısıyla bütün gün bu ekipmanla dolaşmak ve insanlara bir şey anlıyor olmak gayet zor. Filyasyon ekipleri olarak sağlıkçıyız, bu bizim görevimiz. Bizim işimizi kolaylaştıracak şekilde halkımızın davranışları oluyor, bize dua edenler ve teşekkür edenler oluyor. Bunun aksi durumları da oluyor. Biz sadece insanlardan maske takmalarını, mesafe kurallarına uymalarını istiyoruz. Eğer bu kurallara dikkat ederseler bize en büyük yardımı yapmış olacaklardır. Bizi en çok üzen etken, bizden bilgi saklanması. İnsanlar bize doğru bilgi versinler, tek isteğimiz bu” diye konuştu.

“Test sonuçlarının pozitif çıktıklarına dair insanlara bilgiler veriyorlar”
Filyasyon ekiplerinin çalışmaları hakkında bilgiler veren İzmit İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde görevli Dr. Ahmet Hekim ise, “Korona virüs test sonuçları pozitif çıkan vak'alarımızı önce komuta merkezi olarak konumlandırdığımız birimimizdeki arkadaşlarımız arıyorlar, ön bilgilendirme yapıyorlar. Test sonuçlarının pozitif çıktıklarına dair insanlara bilgiler veriyorlar, nasıl izole olacaklarından bahsediyorlar ve temaslar varsa onları ekleme yapıyorlar. Daha sonra FİTAS sistemi üzerinden bu vakalar sahadaki ekiplere düşüyor. Filyasyon ekipleri de sahada bu pozitif vak'aları ve temaslı kişileri evlerinde ziyaret ediyorlar. Evlerindeki ziyaret sırasında genel ve izolasyon kurallarını anlatıyorlar. Evdeki temaslılardan semptom gösterenler varsa onlar da tekrar komuta merkezine dönüş sağlıyorlar. Daha sonra numune ekibimiz devreye giriyor ve bu semptom gösterenleri evlerinde ziyaret ederek numune alıyorlar. Sağlık Bakanlığının önermiş olduğu evde hasta izlenim politikasına göre bunların tedavileri gözleniyor. İçeride görmüş olduğumuz hekim arkadaşlarımız ilaçlarını düzenliyorlar. Daha sonra saha ekiplerimizle birlikte ilaçlarını gönderiyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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