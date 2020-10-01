Dilovası halkı açık hava sinemasında buluşacak

Sağlık Bakanlığı, Kocaeli Valiliği ve Dilovası Belediyesi’nin ortak organizasyonu ile Dilovası halkı bugün ve yarın açık hava sinemasına doyacak.

Sağlık Bakanlığı, Kocaeli Valiliği ve Dilovası Belediyesi’nin ortak organizasyonu ile gerçekleşecek açık hava sinema etkinliği çocuk ve yetişkinler için ücretsiz olarak Rafadan tayfa ve Dağ 2 filmlerinin gösterimi ile iki gün sürecek. Perşembe günü gerçekleşecek olan açık hava sinema etkinliği Mehmet Zeki Obdan Ortaokulu’nun bahçesinde iki seans olarak yapılacak. İlk seans 19.00’da çocuklar için Rafadan tayfa ardından saat 20.00’de yetişkinler için Dağ 2 filmleri gösterime sunulacak. Cuma günü ise Diliskelesi Polisan Ortaokulu bahçesinde saat 19. 00’da Rafadan tayfa filmi ardından saat 20:00’de DAĞ 2 filmlerinin gösterimi gerçekleşecek.

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