Yerli ve milli yüksek teknoloji devre kartları, bu tesiste üretiliyor



Haluk TURGUT/DİLOVASI (Kocaeli), (DHA) KOCAELİ´nin Dilovası ilçesindeki elektronik devre fabrikasında; gizlilik içeren, kritik, yüksek teknolojili yerli ve milli elektronik devre kartları üretiliyor. Fabrika mühendisleri, TOGG´un devre kartlarından yerli solunum cihazlarının üretimine kadar birçok projede aktif rol alıyor.

Dilovası İMES Organize Sanayi Bölgesi´ndeki elektronik devre fabrikasında; Türkiye´nin birçok önemli projesinde kullanılan, gizlilik içeren, kritik ve yüksek teknolojili elektronik baskı devre kartları üretiliyor. Türkiye´nin kendi alanında en büyüğü olan fabrikada, yerli otomobil TOGG´un elektronik kartları için de çalışmalar yürütülüyor. Pandemi döneminde önem kazanan solunum cihazlarının üretimi ile sahra ve şehir hastanelerinin aydınlatma sistemleri için de önemli olan firmada, gizlilik içeren kritik ürün tasarımlarının ülke içinde kalması açısından elektronik devre kartlarının üretimi gerçekleştiriliyor. Beyaz eşya, otomotiv, savunma sanayi, aydınlatma, telekomünikasyon ve medikal sektörleri için çeşitli elektronik kart üretimleri yapılan fabrikada, aynı zamanda ürünler Almanya, Slovenya, Finlandiya, Portekiz, İtalya, Avusturya, Litvanya ve Güney Afrika gibi birçok ülkeye ihraç ediliyor. Fabrika içindeki özel makine parkuru ile istenen hassasiyet ve kalitede ürünleri kısa sürede üreten firma, Türkiye´nin 1,1 metre uzunluğundaki en uzun elektronik baskı devre kartı üretimini de gerçekleştirdi.

Yerli otomobil TOGG ve savunma sanayisindeki birçok proje için gizlilik derecesi yüksek elektronik devre kartları ürettiklerini söyleyen fabrikanın teknik müdürü Kıvanç Mutlu, "TOGG projesinin kritik baskı devre kartları tesisimizde üretilmektedir. Bu sayede yurt dışından alımın önüne geçilmiş ve kendi milli altyapımızla tasarımlarımızı dışa bağımlılığı ortadan kaldırarak tesisimizde üretiyoruz. Bu sayede dışarıdan gelebilecek risklere karşı projemiz koruma altına alınmıştır. Kendi mühendislik altyapımızla TOGG projesine destek veriyoruz. Pandemi sürecinde o zorlu şartlarda solunum destek cihazlarının baskı devre kartları tesisimizde üretilmiştir. Tesisimiz pandemi sürecinde durmamış ve Cumhurbaşkanı'mız önderliğinde yapılan projenin baskı devre kartları kısmında destek olmuştur" dedi.

Kıvanç Mutlu, yıllık 1 milyon metrekare üretim kapasitesine sahip olduklarını belirterek, "Savunma sanayi, aydınlatma, tıp elektroniği, otomotiv olmak üzere birçok alanda faaliyette bulunmaktayız. Aslında ürettiğimiz kartlar elektronik anlamında bütün ürünlerin içerisinde bulunmaktadır. Ülkemizde üretilen kartların tesisimizde yapılması ile ürünlerin yerlilik oranı arttırılmaktadır. Şu anda yıllık, yaklaşık 1 milyon metrekare üretim kapasitesine sahibiz ve alanında ülkemizin en büyük tesisiyiz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gebze Haluk TURGUT

2020-10-01 13:20:46



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