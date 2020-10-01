Büyükşehir kamplarında 5 bin sağlıkçı aileleriyle ağırlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir kamplarında 5 bin sağlıkçı aileleriyle ağırlandı

İHA

Büyükşehir kamplarında 5 bin sağlıkçı aileleriyle ağırlandı

Büyükşehir Belediyesi, sağlık personellerinin yorgunluğunu almak ve motivasyonlarını artırmak için Diriliş1, Diriliş2, Darıca ve Kandıra Gençlik kamplarında 5 bin sağlık personelini ağırladı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Korona virüs tedbirleri çerçevesinde çalışmalarını sürdürürken pandemi döneminde özverili hizmetler yürüten sağlık personelinin yanında olmaya devam etti. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sağlıkçıların yorgunluğu almak ve motivasyonlarını artırmak için Diriliş1, Diriliş2, Darıca ve Kandıra Gençlik kamplarını sağlık çalışanları için tahsis etti. Belli aralıklarla sağlık personeli aileleriyle ücretsiz olarak bu kamplarda misafir edildi. Geçen süre zarfında 5 bin sağlık personeli ve ailesi bu hizmetten yararlandı.
Kılavuz Gençlik Modeli’nin özellikle gençlerin eğitim ve sosyal yönlerini desteklemek için faaliyet gösterdiği gençlik kampları bu sefer sağlık personelleri ve aileleri için kapılarını açtı. Büyükşehir Belediyesi misafirlik sürecinde gereken tüm imkânları sağlarken, gençlik liderleri eşliğinde kamplarda aileler birçok etkinlik gerçekleştirdi. Ayrıca yemek ve konaklama gibi imkânlar Büyükşehir Belediyesi tarafından en iyi şekilde sağlandı.
Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı gençlik kamplarında periyodik aralıklarla belli süre zarfında misafir edilen aileler, sportif ve kültürel faaliyetler yapma imkânı da buldu. Sağlık çalışanlarına ve ailelerine kamplarda görevli gençlik liderleri ve spor şube personeli olan spor eğitmenleri tarafından yakından ilgi gösterilirken faydalı ve eğlenceli vakit geçirmeleri sağlandı.
Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kampları, Korona virüs süresi boyunca tedbirler kapsamında hizmet veremiyordu. Yeni normalleşme ile beraber tüm sağlık tedbirleri alınarak kamplar hizmete tekrar başladı. Darıca ve Kandıra kamplarında sahil temizliği de yapılırken Diriliş Gençlik Kampları’nda ise gereken tüm hazırlıklar titizlikle tamamlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cumhurbaşkanı talimat verdi, Sara duymaya başladı
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı talimat verdi, Sara duymaya başladı
Osmangazi Köprüsü manzaralı sahil parkı şekilleniyor
YEREL HABERLER Osmangazi Köprüsü manzaralı sahil parkı şekilleniyor
Kocaelispor’da Başkanı Üzülmez’den Dinçel'e tepki "Sayın hoca tiyatro oynuyor"
YEREL HABERLER Kocaelispor’da Başkanı Üzülmez’den Dinçel'e ...
Başkan Hürriyet’ten mancarlı pide ikramı
YEREL HABERLER Başkan Hürriyet’ten mancarlı pide ikramı
Yaptığı mezar taşları ile korona virüse karşı böyle uyardı Mezar ustası mezar taşlarına "Evde kalın lütfen bize iş çıkarmayın" yazdı Mermer mezar ustası: “Millet bu virüslü ortamda bize iş çıkarmasın”
YEREL HABERLER Yaptığı mezar taşları ile korona virüse karşı böyle ...
Büyükşehir’de 230 stajyer iş başı yaptı
YEREL HABERLER Büyükşehir’de 230 stajyer iş başı yaptı
Dilovası halkı açık hava sinemasında buluşacak
YEREL HABERLER Dilovası halkı açık hava sinemasında buluşacak
Kocaeli TEM’de 3 araç çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kocaeli TEM’de 3 araç çarpıştı: 1 yaralı
Sıcaklara rağmen koruyucu kıyafet içinde ev ev gezip korona virüsle mücadele ediyorlar Korona virüsün sahadaki kahramanları: filyasyon ekipleri böyle çalışıyor Filyasyon ekiplerinden vatandaşlara çağrı: “İnsanlar bize doğru bilgi versinler, tek isteğimiz bu” Mücadelede göğüs gerdikleri zorlukları anlatan filyasyon ekipleri: "Kıyafeti ve maskeleri çıkarttığımızda 1-2 dakika bekleyip sesimizin düzelmesini bekliyor"
YEREL HABERLER Sıcaklara rağmen koruyucu kıyafet içinde ev ev gezip ...
Kocaeli’de çeşitli suçlardan aranan 78 suçlu yakalandı
YEREL HABERLER Kocaeli’de çeşitli suçlardan aranan 78 suçlu ...
Gebze Ticaret Odası´ndan Azerbaycan'a destek 
YEREL HABERLER Gebze Ticaret Odası´ndan Azerbaycan'a destek 
Gebze Ticaret Odası´ndan Azerbaycan'a destek 
YEREL HABERLER Gebze Ticaret Odası´ndan Azerbaycan'a destek 
Kocaelispor yeni teknik direktörü Erhan Altın oldu
YEREL HABERLER Kocaelispor yeni teknik direktörü Erhan Altın oldu
Meslek edindirme kursu İZMEK’te kayıtlar başladı
YEREL HABERLER Meslek edindirme kursu İZMEK’te kayıtlar başladı
Darıca’da dezenfekte çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Darıca’da dezenfekte çalışmaları devam ediyor
Başiskele Pastacılık Kursu için mülakatlar başlıyor
YEREL HABERLER Başiskele Pastacılık Kursu için mülakatlar başlıyor
Jandarmadan hırsızlık şüphelilerine drone destekli operasyon: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Jandarmadan hırsızlık şüphelilerine drone destekli ...
Özel gençlerden itfaiyeye anlamlı ziyaret
YEREL HABERLER Özel gençlerden itfaiyeye anlamlı ziyaret
Kocaeli’de yağış sonrası caddeler böyle dereye döndü Şiddetli yağışla dereye dönüşen cadde amatör kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Kocaeli’de yağış sonrası caddeler böyle dereye ...
Hırsızlık şüphelileri, dron destekli operasyonla yakalandı
YEREL HABERLER Hırsızlık şüphelileri, dron destekli operasyonla ...
Hırsızlık şüphelileri, dron destekli operasyonla yakalandı
YEREL HABERLER Hırsızlık şüphelileri, dron destekli operasyonla ...
Karantinadaki 13 kişiyi evsiz bırakan inşaat çalışması hatalı çıktı Toprak kaymasına neden olan inşaat kazısının durması için defalarca uyarı yapılmış Toprak kaymasına neden olan inşaat firması proje tadilatı yapacak Kayma olan alanda tahliye edilen bina mühürlendi
YEREL HABERLER Karantinadaki 13 kişiyi evsiz bırakan inşaat ...
Korona virüs aşısının denendiği 30 kişide yan etki görülmedi Kocaeli'deki aşı çalışmaları
YEREL HABERLER Korona virüs aşısının denendiği 30 kişide yan etki ...
BİLNET’li öğrenciler başarıya doymuyor
YEREL HABERLER BİLNET’li öğrenciler başarıya doymuyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X