Bodrum katında yangın çıktı, mahsur kalanları itfaiye kurtardı

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Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli), (DHA)İZMİT´te bir apartmanın bodrum katında yangın çıktı. Binaya dolan duman nedeniyle evlerinin balkonlarında mahsur kalan 2´si çocuk 6 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Öğle saatlerinde, İzmit Ömerağa Mahallesi Tahsin Marmara Sokak üzerindeki 4 katlı bir apartmanın bodrum katındaki malzemeler bilinmeyen bir nedenle yandı. Binadan yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Binaya girerek alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle dumanla dolan binada yaşayanlar evlerinin balkonlarında mahsur kaldı. Balkonlara çıkan 2´si çocuk 6 kişi, itfaiyenin merdivenli aracı ile kurtarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2020-10-01 14:05:58



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