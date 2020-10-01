Kocaeli'de 3 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

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GEBZE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Gebze ilçesinde lojistik firmasına ait sahada, akaryakıt tankerinden tanklara yakıt aktarıldığı sırada jandarma tarafından yapılan baskında 3 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gebze Tavşanlı Mahallesi´nde faaliyet gösteren bir lojistik firmasına ait sahada, akaryakıt tanklarından tanklara akaryakıt aktarıldığı sırada baskın düzenledi. 3 ton kaçak akaryakıt ele geçirilen baskında, S.Ö., H.Ö., M.Ö. ve İ.İ. adlı şüpheliler gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Haluk TURGUT

2020-10-01 15:00:25



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