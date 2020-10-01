Arsaya moloz döken firmaya 5 bin lira ceza

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ´nin Gebze ilçesinde, boş arsaya moloz döktüğü tespit edilen firmaya 5 bin lira ceza kesildi.

Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Koruma Servisi ekipleri, Balçık Mahallesi´ne boş alana kaçak moloz döküldüğünü tespit etti. Yapılan araştırmayla atığı döken firma tespit edilerek 5 bin TL idari para cezası kesildi. Ayrıca molozların kaldırılarak döküm sahasına dökülmesi sağlandı.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gebze Haluk TURGUT

2020-10-01 15:05:48



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.