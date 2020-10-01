Cip taşıyan çekici devrildi, otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu

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Alişan KOYUNCUNabi YAZICI/DERİNCE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Derince ilçesi TEM Otoyolu geçişinde, üzerinde bulunan cip ile beraber devrilen çekiciye, hafif ticari araç çarptı. Çekicinin sürücüsü yaralanırken, kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, saat 17.30 sıralarında TEM Otoyolu Derince Çenedere mevkisinde meydana geldi. Kemal Topal yönetimindeki 34 BR 5767 plakalı çekici, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu üzerinde bulunan cip ile beraber devrildi. Bu sırada aynı yöne giden Zehit Kesit yönetimindeki 34 DE 4275 plakalı hafif ticari araç, devrilen çekiciye çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan çekici sürücüsü Kemal Topal sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Derince Alişan KOYUNCU-Nabi YAZICI

2020-10-01 19:26:51



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