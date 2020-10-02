Kocaeli´de hırsızlık yapan 6 şüpheli yakalandı



Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Gölcük ve Gebze ilçelerinde evlerden hırsızlık yaptıkları belirlenen 6 kişi yakalandı. İki ayrı olayda gözaltına alınan ve çok sayıda sabıka kaydı bulunan şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

Gölcük ilçesinde 24 Eylül'de 2 ayrı evden hırsızlık yapıldığı ihbarını alan ekipler harekete geçti. Hırsızlık olaylarını 21 sabıka kaydı olan N.F., 44 sabıka kaydı olan G.İ. ve 6 sabıka kaydı olan S.F.´nin gerçekleştirdiğini belirleyen ekipler, dün Bursa´da yaptıkları operasyonla 3 şüpheliyi yakaladı. Kocaeli´ye getirilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Gebze´de ise eylül ayı içerisinde 7 evden hırsızlık olayı ile ilgili araştırma yapan polis, hırsızlık olaylarını 13 sabıka kaydı olan D.G., 9 sabıka kaydı olan Ş.G. ve 6 sabıka kaydı bulunan U.T.´nin gerçekleştirdiğini belirledi. İstanbul ve Gebze´de operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen D.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, U.T.´ye 90 gün ev hapsi cezası verildi. Ş.G. ise tutuklanarak, cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN

2020-10-02 00:08:19



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