Hastanenin oksijen tüpü deposunda çıkan yangın korkuttu



Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Darıca ilçesindeki Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde oksijen tüplerinin konulduğu depoda yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Saat 00.00 sıralarında Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nin bodrum katında bulunan içerisinde oksijen tüplerinin de tutulduğu depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Depodan yükselen dumanları gören sağlık çalışanlarının ihbarı üzerine hastaneye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, önlem amacıyla yangın çıkan bölümün elektrikleri kesildi. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürülürken, tedbir amacıyla hastane bahçesinde çok sayıda itfaiye aracı bekletildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Darıca Erol POLAT

2020-10-02 00:57:42



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