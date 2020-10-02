Gürültü kirliliği kalp krizini tetikliyor

İnsanlarda kalp krizini büyük ölçüde tetikleye gürültü kirliliğine karşı gecegündüz demeden denetimler yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ses sınırını aşan işletmelere para cezası kesiyor.

Tüm dünyanın korona virüs salgınına odaklandığı bugünlerde insan sağlığını tehdit eden kaynaklardan bir diğerini de gürültü kirliliği oluşturuyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre kalp krizinden ölen hastaların yüzde 2’si gürültü kaynaklı stresin kurbanı oluyor. Gürültünün oluşturduğu kronik stres, kalp krizi, inme, yüksek tansiyon gibi tehlikeli sonuçlar doğurabiliyor. İnsan sağlığını ciddi derecede tehdit eden bu faktörün etkilerini en alt seviyeye indirmek için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi gecegündüz denetimler yaparak ses ölçümleri alıyor.

Haftada 40 saat 85 desibele maruz kalanlar, sürekli işitme sorunlarıyla karşı karşıya kalıyor. Trafik, fabrikalar, eğlence mekanları ve daha pek çok alanda gürültü kirliliği yaşam kalitesinin düşmesine yol açıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, gürültü kirliliğine karşı vatandaşların ve çevrenin sağlığını kurumak için yerinde ölçümler yapıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı çevresel gürültüye maruz kalınması sonucu kişilerin huzurunun kaçmaması, beden ve ruh sağlığının bozulmaması için gerekli tedbirleri almaya devam ediyor. Talepler üzerine gecegündüz demeden denetleme yapan ekipler, gürültü kirliliği nedeniyle gelen şikayet ve talebi değerlendirerek, ses seviyesi ölçer ile yerinde ölçüm yapıyor.

Gelen şikayetleri değerlendiren ekipler, önceki akşam da KartepeSuadiye bölgesinde denetimlerde bulundu. Bölgede ikamet eden ve ekiplere şikayetini ileten Sabahattin Eken, bulunduğu bölgede akşamları çok ses olduğunu belirterek, “Geceleri daha çok ses oluyor. Bundan çok rahatsız oluyoruz. Büyükşehir 153’ü arayarak şikayetimizi dile getirdik. Ekipler geldiler, buraları denetlediler. Allah razı olsun. Bu şikayetlerimizin bir an önce çözüme kavuşturulmasını istiyoruz” dedi.

Öte yandan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerince, gürültü kirliliğine karşı çeşitli yaptırımlar uygulanıyor. 2020 yılının üç çeyreklik periyodunda 11 işletmeye önlem aldırılırken, 5 işletmeye 280 bin lirayı aşan idari para cezası verildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri bu zaman zarfında 140 kez denetim gerçekleştirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde oluşturulan Büyükşehir 153 Çağrı Merkezi, kent halkının tüm talep ve şikayetlerini iletmeleri için kuruldu. Vatandaşların Büyükşehir 153’ü arayarak dile getirdikleri taleplerin, buradan ilgili birimlere aktarılarak hızlı bir şekilde çözülmesi hedefleniyor. Gürültü kirliliği konusundaki şikayetler de yine Büyükşehir 153 aranarak iletilebiliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.