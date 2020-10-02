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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atıcılar Türkiye Şampiyonası yolcusu

İHA

Atıcılar Türkiye Şampiyonası yolcusu

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un başarılı atıcıları, Türkiye Şampiyonası için yola çıktı.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü’nün başarılı atıcıları Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından Konya ve Bursa illerinde düzenlenecek olan Trap ve Skeet Türkiye Şampiyonaları’nda mücadele edecek. Bursa’da düzenlenecek olan Trap Türkiye Şampiyonası’na Büyükşehir Kağıtspor’dan kulüp ve milli takım antrenörü Ali Emre Güray öncülüğünde son Avrupa şampiyonu Murat İlbilgi, milli sporculardan Nedim Tolga Tuncer, Erdinç Kebapçı ve Taner Öner katılacak. Ayrıca genç erkeklerde Türkiye şampiyonu sporculardan Süleyman Güvercin, genç bayanlarda Nisa Nur Aydemir, Yıldız erkeklerde ise Yasin Efe Kesim Büyükşehir Kağıtspor adına mücadele edecek.
Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından Konya’da düzenlenecek olan Skeet Türkiye Şampiyonası’nda ise, büyükler kategorisinde milli sporcu Mustafa Serhat Şahin, gençler kategorisinde Türkiye Şampiyonu sporcu Süha Güray mavi beyazlılar adına yarışacak.

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