Kestane toplarken kaybolan zihinsel engelliyi AFAD ve jandarma buldu

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KARTEPE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Kartepe ilçesinde, ormanda kestane toplarken kaybolan yüzde 40 zihinsel engelli K.Ö. (34), jandarma ve AFAD ekipleri tarafından bulundu.

Kartepe ilçesi Serinlik Mahallesi´nde, dün babasıyla birlikte ormanlık bölgede kestane toplamaya giden K.Ö., bir süre sonra kayboldu. Babası, yüzde 40 zihinsel engelli olan K.Ö.´yü bulamayınca jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ve AFAD ekipleri, yaklaşık 2,5 saat süren çalışma sonucu K.Ö.´yü 3 kilometre uzaklıkta buldu. Elinde kestane toplamak için getirdiği kovasıyla bulunan K.Ö.´yü gören babası, büyük sevinç yaşadı. Ekipler, K.Ö. ve babasını evlerine bıraktı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Kartepe Selda Hatun TAN

2020-10-02 14:50:41



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