Gültepe Namık Kemal Caddesi asfaltlandı

İzmit Belediyesi ekipleri, Gültepe Mahallesi Namık Kemal Caddesi’ndeki yolunu baştan sona asfaltlayarak vatandaşların hizmetine sundu.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, geçtiğimiz ay Gültepe Mahallesi’ne yaptığı ziyarette Namık Kemal Caddesi yolunun düzeltilmesiyle ilgili mahalle sakinlerinin yapmış olduğu talebe cevap verdi. Başkan Hürriyet, Gültepe halkının bakım yapılmasını talep ettiği Namık Kemal Caddesi yolunun düzeltilmesi için talimat verdi. Bunun üzerine İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kalarak deforme olan ve konforlu ulaşımı engelleyen Namık Kemal Caddesi’ni yeni asfalt çalışması başlattı. Çalışma ile Namık Kemal Caddesi’nin 200 metre uzunluğundaki kısmı, baştan asfaltlandı. 240 ton asfaltın kullanıldığı çalışma ile yol, yeni bir görünüme kavuşturularak ulaşımda hem konforlu hem de daha güvenli hala getirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.