Semt pazarlarındaki sebze ve meyve atıkları, gübreye dönüşüyor



Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), (DHA) KOCAELİ Gebze Belediyesi'nce semt pazarlarından toplanan sebze ve meyve atıkları, kurulan tesiste gübreye dönüştürülüyor. Hedeflerinin doğaya sıfır atık bırakmak olduğunu belirten Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Ayda 20 tondan fazla sebze ve meyve atığını gübreye dönüştürüp ekonomik anlamda tasarruf elde edeceğiz" dedi.

Gebze Belediyesi, ilçe genelinde kurulan semt pazarlarından çıkan sebze ve meyve atıklarının geri dönüşümünü sağlayabilmek için kompost üretim tesisi kurdu. Mevlana Kapalı Pazarı´nın yanına kurulan tesiste, pazar alanında toplanan sebze ve meyve atıkları gübreye dönüştürülecek. Atık bertaraf maliyetinden tasarruf edileceğini belirten Gebze Belediye Başkanı Büyükgöz, burada üretilen gübreyle park ve bahçelerin ya da kamu kurumlarının gübre ihtiyacının karşılanacağını söyledi.

Projenin ekonomik anlamda katkı sağlayacağını belirten Başkan Büyükgöz, "Kompost üretim tesisimizi üretime açtık. Biz burada sebze ve meyve atıklarını pazarın hemen bitişiğinde kurduğumuz bu tesisle kaynağından alıp direkt üretim makinelerine aktarıyor doğal ve organik gübre üretmiş oluyoruz. Bizim temel hedeflerimiz sıfır atık projesini olabildiğince geliştirmek bu anlamda da yaklaşık olarak ayda 20 tondan fazla sebze ve meyve atığını burada gübre haline dönüştürmüş olacağız. Bununla beraber atık bertaraf maliyetini de düşürmüş olacağız. Modern tesisler olduğu için de çevrede oluşacak koku ve diğer kirlilikleri engellemiş olacağız. Ekonomik anlamda da belediyemize gelir elde etmiş olacağız. Dolayısıyla kendi park ve bahçelerimizde veya kamu kurumlarında kullanılacak gübrenin teminini gerçekleştirmiş olacağız. Bu ilk tesisimizi burada hayata geçirdik, bundan sonra diğer pazar alanlarımızda da veya farklı bölgelerde bu tesislerimizi çoğaltıp inşallah sıfır atık anlamında tabanımızı iyice geliştirmiş olacağız" dedi.

AYDA 10 BİN LİRA TASARRUF

Kurulan tesisin ileride daha da büyütülmesinin hedeflendiğini söyleyen Büyükgöz, "Sadece bertaraf maliyetini düşünecek olursak yaklaşık olarak buradan aylık 10 bin lira civarında bir tasarruf elde etmiş olacağız. Bunun dolaylı maliyetlerini de ele alırsak çok daha yüksek bir hayat standardı yakalamış olacağız. Çünkü kötü kokuyu gidermiş olacağız, atık suları gidermiş olacağız ve çevreye olan zararlı görüntüleri gidermiş olacağız. Bunun sosyal yaşam maliyetini de hesaba katarsak çok daha yüksek bir maliyet tasarrufu sağlamış oluyoruz" diye konuştu.DHA-Ekonomi Türkiye-Kocaeli / Gebze Haluk TURGUT

2020-10-02 15:18:40



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