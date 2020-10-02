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Tıbbi Aromatik Bitkiler Projesi'nde 17 bin 280 biberiye fidesi toprakla buluştu

İHA

Tıbbi Aromatik Bitkiler Projesi'nde 17 bin 280 biberiye fidesi toprakla buluştu

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde ekonomiye 80 milyon lira katkı sunması hedefiyle başlatılan Tıbbi Aromatik Bitkiler Projesi kapsamında 17 bin 800 biberiye fidesi toprakla buluşturuldu.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kandıra’nın tarımsal kalkınmasına destek sağlamak amacıyla geliştirilen Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Projesi kapsamında 2 milyon biberiye fidesi toprakla buluşuyor. Çarpan etkisiyle Kandıra ekonomisine 80 milyon liralık girdi sağlanması hedeflenen projenin dikim şenliği Duracalı köyünde gerçekleştirildi. Proje kapsamında ilk etapta 17 bin 280 biberiye fidesi toprakla buluştu. Yaklaşık 2 ay içerisinde ise 2 milyon biberiyenin toprakla buluşması planlanıyor.
Ekimin ardından konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, tarım ile kırsal kesimde yapılacak projelerin sadece nostaljiye bağlı kalmaması gerektiğini belirterek, “Bu milletin umutlarıyla oynamaya kimsenin hakkı yok. Herkese sütü bedava vereceğim, insanlara da 10 tane inek vereceğim, sütü de yola dökeceğim projeleridir bunlar. Masaya oturup çalışacaksınız, hayal satmayacaksınız. Burada büyük büyük hayaller var. Orada bir köy var uzakta gitmesek de görmesek de orada bir köy var söylentisidir bu. Bakın burada emek var. Az sonra burada biz bu tohumları tarlaya ekeceğiz. Adım adım ilerleyeceğiz. En sonunda ne olacak onu da biliyoruz. Başını da, sonunu da biliyoruz. Hayal satmıyoruz. Biz sadece iş yapmaya devam ediyoruz. Kim hangi hayalleri satarsa satsın biz iş yapmaya devam edeceğiz. Bizim amacımız hizmet üretmek” dedi.

Satarken 1 lira, yağı çıkınca 18 lira
Sadece bir bitki türü bir yere ekildiği zaman orada üretilen bir bitkinin katma değerinin olmadığını kaydeden Başkan Büyükakın, “Bir kişinin ekmekte olduğu tarla 100 sene önce orada bir aile belli bir alanı ekiyordu, biçiyordu, hayvan bakıyordu. Sonra nüfus artmaya başladı. Nüfus arttıkça toprak büyümüyor. Bölündükçe bölündü, miras mevzuları oldu. Arazi ölçüleri rasyonel ölçülmekten kalktı. Bu ekonominin sosyolojiye hakim gelmesidir. Burada para kazanamayan insan buradan gider. Geri gelmelerini istiyorsanız burada ekonomik zemini oluşturacak bir yaşam alanı oluşturmak gerekiyor. Tıbbi aromatik bitkileri ekeceğiz. Ekip, bunları satarsak elde edeceğimiz bir liraysa, yağını çıkardığımızda kilosu 18 lira oluyor. Buradan yola çıktık zaten biz de” şeklinde konuştu.

“Tarım ile turizmi birleştiren bir proje düşünüyoruz”
Organik tarım ve ata tohumları konusunda da Kocaeli’nin öncü olacağını dile getiren Başkan Büyükakın, “Kırsal kesime geri dönüşün yeni modellerinden bir tanesi de şu; tarım ile turizmi birleştiren bir proje düşünüyoruz. İnsanlar gelsin burada kalsın, sabah kalksınlar, çocuk orada tavuklardan yumurtayı alsın, organik kahvaltısını yapsın istiyoruz. Aynı zamanda bunun ekoturizme dönüşmesini istiyoruz. Arkasında da hem hukuksal hem de ekonomik projeyi yönetmesi için güçlü bir ekip oluşturduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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