İzmit'te kullanılmayan tarım arazileri kadınlara açıyor

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, köylü kadınların hem üretmesi hem de kazanması için kullanılmayan tarım arazilerini kadınlara açıyor.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Karaabdülbaki Köyü’nde katıldığı bir dizi program sırasında köylü kadınlarla birlikte sebze hasadı yaptı. Karaabdülbaki’nin maharetli kadınlarıyla biber, domates ve elma toplayan Başkan Hürriyet, belediyeye ait arazilerde kadınların üreterek kazanması için adımların atılacağını belirtti. Kadınların her alanda istihdam edilmesi noktasında çalışmalarına devam eden Başkan Hürriyet, kullanılmayan tarım arazilerinde kadınların üretmesi için ilk adımı Karaabdülbaki Köyü’nde atıyor. Karaabdülbaki ve çevre köylerde çalışmak isteyen kadınlar için belediyeye ait arazilerin kullanılması konusunda köy muhtarı Hüdayim Yıldız ile konuşan Başkan Hürriyet, “Çalışmak isteyen, kendine gelir elde etmek isteyen kadınlarımız için belediyemize ait birçok sahipli arazi var. Arazileri açalım, sulama, tohum, gübre ve fide desteği verelim. Kadınlarımız üretsinler istiyoruz. Ayrıca onlara üretici pazarlarımızda satış yapma imkanı sunalım. Halk marketler kurduğumuzda kendileri için stant kuralım. Zamanla kooperatifleştirelim” dedi.

Kadınların iş hayatında olması gerektiği bilinciyle çalışmalarına devam eden Başkan Hürriyet, “Mesela bize tarlalarımızda çiçek fidesi üretsinler. Biz onlardan çiçek fidesi üretme hizmeti alalım. Böylelikle hem boş araziler değerlendirilmiş olur hem de kadınlarımız gelir elde etme imkanı bulur. Bu çalışmaları muhtarlarımız üzerinde örgütleyelim. Şuanda işsizlik had safhada ve biz bu durumda elimizden gelen tüm imkanı sunmak istiyoruz. Öncelikle Karaabdülbaki köyümüzle başlayalım. Talep eden kadınlarımızı örgütleyelim. Bir kişinin bile hayatına dokunabilirsek ne mutlu bize. Onlar yeter ki üretsin. Biz belediyemizin kaynaklarını seferber etmeye hazırız” diye konuştu.

Çevre muhtarlarla görüşeceğini belirten Karaabdülbaki Köy Muhtarı Hüdayim Yıldız ise, “Biz böyle güzel bir proje için öncülük etmeye hazırız. Ben çevre köy muhtarlarımızla da görüşme sağlarım. Köyümüzde belediyeye ait ve kadınlarımızın değerlendireceği araziler var. Bu yolu açmanız bizi çok mutlu etti. İnanın kadınlarımızdan müthiş bir talep var. Bu imkanı sağladığınız için hem kendim hem de mahallelim adına sizlere çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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