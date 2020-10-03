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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ormanya Doğa Okulu’nda ilk eğitimler başladı

İHA

Ormanya Doğa Okulu’nda ilk eğitimler başladı

Ormanya Doğal Yaşam Parkı’nda pandemi kurallarının birebir uygulandığı Doğa Okulu eğitimleri başladı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ormanya Doğal Yaşam Parkı’nda 714 yaş arasındaki çocuklara yönelik doğa eğitimlerinin verildiği Doğa Okulu korona virüs salgınına karşı alınan önlemler doğrultusunda yeniden başladı. Eğitimlerin açık havada yapılması ve sınırlı kontenjan olması veliler tarafından da memnuniyet ile karşılandı.
Gerçekleştirilen eğitimlerde, çocukların doğayla zayıflayan bağlarının tekrar güçlü bir şekilde oluşturulması hedefleniyor. Her eğitim için farklı konseptte hazırlanan açık hava sınıflarında, korona virüs önemleri alınarak eğitimlere başlandı. Uzun süredir evde olan çocukların doğa ile buluşmaları görülmeye değerdi. Sosyal mesafenin korunarak gerçekleştirildiği eğitimlerde, çocuklar özel olarak hazırlanan ağaç dilimlerine hayvan figürlerini boyayarak ilk eğitimlerini gerçekleştirdi. Çocuklar, eğitimin devamında doğada ritim atölyesi, doğa kartları ile ormanı yakından tanıma ve Kaşif Diyor ki oyunlarını oynayarak sertifikalarını aldı. Doğada olmanın mutluluğu yüzlerine yansıyan çocuklar, eğitimden oldukça mutlu ayrıldı.
Doğanın kıymetinin daha iyi anlaşıldığı bu zamanlarda çocukların doğaya dört elle sarılmasını sağlayan çevre dedektifleri etkinliğinde, doğanın ve sürdürülebilir yaşamın önemi vurgulandı. Eğitim için bekleme alanına alınan çocuklara yeni maske dağıtımı yapılarak görevli hemşire tarafından ateş ölçümleri yapıldı. Tek kullanımlık isimlikler ve önlüklerin verildiği eğitimde tedbirlere çocuklar eksiksiz olarak uydu. Eğitime başlamadan önce sosyal mesafenin ve el temizliğinin önemine dikkat çekildi. Eğitim alanının birkaç noktasına koyulan dezenfektanlar ile çocukların sık sık ellerini dezenfekte etmesi sağlandı.
714 yaş arasındaki çocuklara eğitim veren Doğa Okulu, eğitimlere katılan her çocuğun HES (Hayat Eve Sığar) kodu sorgulaması yapılarak eğitimlere başvurusu onaylandı. Yaklaşık 2 yıldır binlerce çocuğa eğitim verilen Doğa Okulu’nda, çocuklara birbirinden farklı içerikler ile doğayı tanıma fırsatı sunuluyor. Yaban Hayatı, Kuş Gözlemi, Geri Dönüşüm, Doğada Ritim ve Sanat konularının sık sık işlendiği eğitimlerde çevreye duyarlı ve doğa bilincinin oluştuğu çocuklar gönüllü birer Çevre Dedektifi oluyor. 714 yaş arasını kapsayan etkinliklere ormanyanın resimi internet adresinden başvuru yapılıyor.

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