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TIR dorsesinde tehlikeli yolculuk

DHA

TIR dorsesinde tehlikeli yolculuk


Ergün AYAZAlişan KOYUNCU/GEBZE(Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde yalıtım malzemesi taşıyan TIR'ın yanları ve üstü açık dorsesindeki bir kişi, tehlikeye aldırış etmeden yolculuk etti.
Gebze Sultan Orhan Mahallesi Terminal Caddesi'nde seyir halinde olan yalıtım malzemesi yüklü TIR'ın dorsesinde bulunan bir kişi dikkat çekti. Yanları ve üstü açık dorsede oturan kişi tehlikeye aldırış etmedi. DHA muhabirlerinin "Tehlikeli değil mi? düşersin" sorusu üzerine dorsede oturan kişi, "Yok düşmem" diye cevap verdi.  
DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gebze Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU
2020-10-03 13:11:27

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