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Kimyasal maddelerin döküldüğü depoda çalışanların kontrolden geçirilmesi istendi

DHA

Kimyasal maddelerin döküldüğü depoda çalışanların kontrolden geçirilmesi istendi


Dinçer AKBİR/ÇAYIROVA (Kocaeli), (DHA) - TMMOB Kocaeli Şubesi'nce Çayırova ilçesindeki depolama firmasında kimyasal maddelerin bulunduğu rafların çöktüğü, çalışanların günlük kıyafetleri ve paspas ile kimyasalları temizlemeye çalıştığı, rahatsızlıklar yaşandığı belirtilerek tepki gösterildi. TMMOB, depodaki faaliyetlerin durdurulmasını, çalışanların tamamının sağlık kontrolünden geçirilmesini, kimyasal maddeden etkilenen alanın temizlenmesini istedi. 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kocaeli Şubesi, yaklaşık 1 ay önce Çayırova ilçesindeki depolama firmasında kimyasal maddelerin bulunduğu rafların çökmesi sonucu yaşandığı belirtilen kazayla ilgili açıklama yaptı. TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Murat Kürekçi, kaza sonrasında yapılan uygulamaların yanlış olduğunu söyledi. Kürekçi, deponun 4'üncü katındaki başka bir firma tarafından kullanılan kimyasal depolama raflarının çöktüğü ve tonlarca farklı kimyasal maddenin deponun diğer kısımları ile bina dışına yayıldığını söyleyerek, olayın yaşandığı günden bu yana farklı bölümlerde çalışan işçiler de dahil birçok çalışanda gözlerde kızarma, yaşarma, burun tıkanıklığı, kuru öksürük, ciltte leke oluşması gibi şikayetler ortaya çıktığını belirtti. Çalışan kişilerin beyanına göre, dağılan kimyasal maddelerin koruyucu önlemler alınmadan temizlenmeye çalışıldığı, AFAD´ın kimyasal temizleme işlemi yapılmadan depoya girilmemesi yönündeki uyarısının da dikkate alınmadığına yer verildi. 
Depolama firmalarının rafların güvenli olarak taşıyabileceği yükleri hesaplayarak görülebilecek yerlere asmaları zorunluluğu olduğunun hatırlatıldığı açıklamada, kazanın yaşandığı depoda, kimyasalların depolanmasında kullanılan rafların kapasitesinin işçiler tarafından bilinmediği, etiketleme yapılmadığı ve bu nedenle kapasitenin aşılarak rafların çöktüğü iddia edildi. Sıvı kimyasalların herhangi bir binanın 4'üncü katında depolanmasının da uygun olmadığı belirtilen açıklamada, sıvı kimyasalların olası yayılma ihtimaline karşı sızdırmaz toplama çukuru olan ve etrafı yayılmayı engelleyen kanallar ile çevrilmiş alanlarda depolanmış olması gerektiği belirtildi. Kazanın yaşandığı depoda böyle bir önlem alınmamasından dolayı, kaza sırasında kimyasalların deponun diğer kısımları ve depo dışına yayılarak toprağa karıştığı belirtildi. 
Çalışanların kaza sonrasında depodaki kimyasalların tamamının isim ve güvenlik bilgi formlarına ulaşamadığının iddia edildiği açıklamada, çalışanların hekim muayenesi esnasında bu bilgileri sunmasının öneminden bahsedildi. Deponun diğer kısımları ve çevreye yayılan kimyasalların çalışanlar tarafından koruyucu önlem olmadan, günlük kıyafetleri ve paspas gibi günlük temizlik ekipmanlarıyla temizlenmeye çalışıldığının belirtildiği açıklamada, bu durumun çalışanların kimyasal maddelere daha fazla maruz kalarak olumsuz etkilenmelerine sebep olabileceği belirtildi. 
TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu olarak çalışanların sağlığı ile ilgili tedbirlerin alınması için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı´na başvuru yapılacağının belirtilirken, depodaki faaliyetlerin derhal durdurulması, çalışanların tamamının sağlık kontrolünden geçirilerek gerekli ise tedavilerinin karşılanması, kimyasal maddeden etkilenen alanın tedbirler alınarak mevzuata uygun şekilde temizlenmesi, depodaki tüm rafların kontrollerinin ve statik hesaplarının yapılarak kapasitelerinin işaretlenmesi ve deponun iş müfettişleri tarafından acilen denetlenmesi talep edildi.  DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Çayırova Dinçer AKBİR
2020-10-04 11:40:06

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