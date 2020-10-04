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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Komek ile kadınlarda kaynakçılık kursunda

İHA

Komek ile kadınlarda kaynakçılık kursunda

Pandemi önlemleriyle başlayan KOMEK gaz altı kaynakçılık kursunda üç kadın kursiyer alışılageleni yıkarak, iyi birer kaynak ustası olma yolunda ilerliyor.
Pandemi döneminde aldığı önlemlerle yeniden eğitimlerine başlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları, kadın girişimcilere destek vermeyi sürdürüyor. KOMEK gaz altı mig mag kaynakçılık kursuna katılan üç kadın kursiyer KOMEK ile geleceklerine en önemli kaynağı yapmanın olanağını yaşıyor. “Kadından kaynakçı mı olur” düşüncesini KOMEK ile yenen kadın kursiyerler, başarıları ile erkeklerden çok daha iyi birer kaynak ustası olabileceklerinin sinyalini veriyor. KOMEK, gaz altı mig mag kaynakçılık kursu yeni eğitim döneminde diğer branşlar gibi derslerine başladı. Seka Kaynak Atölyesi’nde pandemiye yönelik alınan tedbirlerle başlayan istihdam odaklı eğitimlere vatandaşlar ilgi gösteriyor. Ancak bu kurs, kursiyerleri açısından önemli bir ayrıntı ile göze çarpıyor. Kaynakçılık kursunda erkek kursiyerlerin yanı sıra kadın kursiyerlerin yer alması, kadınların her alanda kendilerine olan güvenlerini bir kez daha ortaya koyuyor. Ayşegül Avcı, Gürcan Kaya ve İzem Şengül Yılmaz, tulumlarını giyerek kaynakçılık alanında tecrübe edinmek için var güçleriyle çalışıyor.
Gaz altı mig mag kaynakçılık kursuna katılan kadın kursiyerlerden Gürcan Kaya, Maden Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencisi. Kursun kendisi için önemine değinen Kaya, okuduğu bölümden mezun olduktan sonra burada aldığı eğitimin kendisine önemli bir tecrübe kazandıracağına dikkat çekti. Sektörde metal üzerine çalışan Ayşegül Avcı da KOMEK’te aldığı eğitimle alanında uzmanlaşma olanağı bulacağını kaydetti. Kursun bir diğer kadın kursiyeri olan İzem Şengül Yılmaz ise, halen özel bir şirkette operasyon sorumlusu olarak çalışıyor. Sanayi dalgıcı olmak istediğini anlatan Yılmaz, “Ancak yöneticilerim bundan önce gaz altı kaynakçılığında tecrübe edinmem gerektiğini söyledi. Ben de bu konuda kaliteli eğitim veren KOMEK’e kaydımı yaptırarak, ücretsiz kurslardan yararlanmaya başladım. Burada bizlere hem teknik hem pratik eğitimlerle mesleğin temel bilgileri öğretiliyor. Bilindiği gibi Gaz Altı Kaynakçılığı ağır iş sanayi dalına giriyor. Bu nedenle iş güvenliği çok önemli. Eğitmenlerimiz bu konuya büyük hassasiyet gösteriyor. Derslerin başında iş güvenliği konusu işleniyor. Tüm bu önemli eğitimler için KOMEK’e teşekkür ediyoruz” dedi.
Kursiyer Avcı bunların yanı sıra Pandemi döneminde KOMEK’te alınan önlemlere dikkat çekti. Pandemi sürecinde kursta üst düzey tedbirlerin alındığını memnuniyetle gördüklerini söyleyen Avcı, “ Bu sayede son derece rahat bir şekilde kursa gelip, eğitimimize devam edebiliyoruz. Her türlü önlemin alınması eğitimin devamı açısından önemli. Bu da bizleri çok rahat ettiriyor” diye konuştu.
Öte yandan, kursa katılan üç kadın kursiyer, bir standardı yıkmanın mutluluğunu yaşıyor. Erkek işi olarak bilinen Gaz Altı Kaynakçılığında kadınların da var olabileceğini ispatlayan KOMEK’in kadın kursiyerleri, bu alanda başarılı olacaklarına inanıyor.
KOMEK’in gaz altı mig mag kaynakçılık kursu yeni eğitim döneminde Seka Kaynak Atölyesi’nde uzman eğitmenler gözetiminde devam ediyor. Haftada 40 saat, toplamda 218 saatlik bir eğitimi kapsayan kurs hafta için her gün gerçekleştiriliyor.
Ağır iş sanayi dalında yer alması nedeniyle kursta ilk olarak iş güvenliği konusunda eğitim veriliyor. Ardından kaynakçılığa giriş basamağı ile derslere başlanılıyor. Eğitmenler bu etapta kursiyerlere metal malzemeleri tanıtarak, kaynak kabiliyetlerini anlatıyor. Teorik bilgilerin sonrasında ise uygulamaya geçiliyor. Bu etapta düz kaynak çekişi, elektrotların tutuşturulması, gaz tüpleri ve kaynak makinelerinin kullanımı öğretiliyor. Parçaların düz dikişleri ve birleştirilmesi ile köşe kaynak yapımı da yine dersler çerçevesinde kursiyerlere aktarılıyor. KOMEK’ten bu eğitimleri alan kursiyerler aldıkları sertifika ile sektörde kolaylıkla iş bulma olanağına kavuşuyor.

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