Sağlığına kavuşan kara leylek doğaya salındı

SAkarya'da yaralı olarak bulunan bir kara leylek Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde yapılan tedavisinin ardından doğaya salındı.

Sakarya’nın Geyve ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunarak Sakarya Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edilen kara leylek, Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedaviye alınmıştı. Açık yarası olmayan ve yorgun düştüğü anlaşılan leylek için tedavi süreci başlatıldı. Bahar ve yaz aylarını ülkemizde geçiren ve sonbahar göçü için yola çıkan Kara Leylek yorgun düşmesi sebebi ile göçe devam edemedi. Kliniğe getirildiğinde uçamama problemi yaşayan ve halsiz olan leyleğe düzenli mineral ve vitamin takviyeleri yapılarak kanatlarının eski gücüne kavuşması sağlandı. Günaşırı uçuş egzersizi yaptırılan ve giderek kuvvetlendiği görülen leyleğin doğaya salınması için çalışmalar hızlandırıldı.

Etçil ola nleylek için veteriner kontrolünde beslenme rasyonu hazırlandı. Özellikle tavuk göğsü, tavuk ciğeri ile beslenen leylek, haftada iki gün de balık ile beslendi.

Kırmızı liste statüsünde düşük riskli olan leylek için rehabilitasyon sürecini tamamlayacağı bir alan hazırlandı. Hekimlerin özenle hazırladığı beslenme rasyonu ile birlikte sağlığının iyiye gittiği gözlemlenen leylek, Ormanya’nın yüksek kesimlerinde doğaya salındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.