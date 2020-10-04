TFF 2. Lig: Kocaelispor: 3 - Çorum FK: 0

– Misli.com TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta üçüncü hafta karşılaşmasında sahasında Çorum FK’yı ağırlayan Kocaelispor maçı 30 kazandı.
Stat: Kocaeli Stadı
Hakemler: Burak Taşkınsoy xx, Barış Çardaklı xx, Efe Kurtuluş xx
Kocaelispor: Bayram Olgun xx, Kemal Can Aydemir xx, Yiğitali Bayrak xxx (Murat Cem Akpınar dk. 77 xx), Aydın Karabulut xx (Erdinç Karakaş dk. 77 xx), Semih Karadeniz xx, Gökhan Meral xxx, Numan Çürüksu xx, Muhammed Gönülaçar xx, Dilaver Güçlü xx (Cerem Talha Dinçer dk. 58 xxx), Mesut Özdemir xxx, Bahattin Köse xx (Mervan Yusuf Yiğit dk. 66 xx)
Yedekler: İsmet Yumakoğulları, Onur Öztonga, Hakan Demirci, Yiğit Canguru, Bilal Çubukçu, Taha Batuhan Yayıkcı
Teknik Direktör: Taner Güleri
Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay xx, Salih Zafer Kurşunlu x, Kerem Pala x (Yılmaz Can Taşkıran dk. 55 x), Onur Kolay x, Umut Kaya xx, Muhammet Fettahoğlu xx (Muhammed Çoban dk. 82 x), Kıvanç Kaya x (Sinan Kurumuş dk. 52 x), Mikail Albayrak x, Nafican Yardımcı x, Eren Tokat x, Tarık Mayhoş xx
Yedekler: Deniz Çörtlen, Mehmet Seyfettin Sedef, Talha Özler, Ertuğrul Sancaktutan,
Teknik Direktör: Bahri Kaya
Goller: Yiğitali Bayrak (dk. 50), Mesut Özdemir (dk. 89), Cerem Talha Dinçer (dk. 90) (Kocaelispor)
Sarı Kart: Umut Kaya (Çorum FK)
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