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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Hürriyet, Sarısu Gençlik Kampı’nda gazetecileri ağırladı

İHA

Başkan Hürriyet, Sarısu Gençlik Kampı’nda gazetecileri ağırladı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, baştan sona yenilenerek cazibe merkezi bir tesis haline getirdiği Sarısu Gençlik Kampı’nda yerel basında görev yapan gazetecileri ağırladı.
Başkan Hürriyet’in göreve gelmesinin ardından kötü ve bakımsız görüntüsünden kurtularak, 80 kişinin aynı anda kalabileceği, restoranında 3 öğün lezzetli yemeklerin yenilebileceği, sportif birçok aktivitenin yapılabileceği, doğa ile içi içe bir merkez haline dönüşen Kandıra’nın incisi Sarısu sahilinde yer alan Sarısu Gençlik Kampı’nın bu hafta sonundaki misafirleri yerel basında görev yapan gazeteciler oldu. Başkan Hürriyet tarafından Kandıra protokolü ve gazetecilerin ağırlandığı programa Kandıra Kaymakamı Mehmet Ünal, Kandıra İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hasan Dombaycı, İzmit Belediyesi Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, Kandıra eski Belediye Başkanlarından Kenan Evin, Ercüment Şahin ve Mustafa Öğren ile gazeteciler katıldı.
Programın açılış konuşmasını Kandıra Kaymakamı Mehmet Ünal yaptı. Ünal, “Bu tesisimiz son derece yetersiz ve kötü görünümlüydü. Belediye seçimlerinden sonra Fatma Başkanımızı ziyaret ederek bu tesise bir el atın demiştik. Bugün gördük ki çok muhteşem şeyler yapıldı. Burada böyle bir güzelliği çok kısa sürede tamamlayan başta belediye başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Gelecek yıllarda adından sıkça söz edilecek bir tesis olacağına inanıyorum’’ dedi.
Daha sonra söz alan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ise, “Her ne kadar İzmit Belediyesi olarak İzmit’te sahil bandında bir metrekare yerimiz olmasa da Kandıra’da böylesine kıymetli bir yerimiz var. Burası yaklaşık 6 dönüm alan üzerine kurulu bir yer. İlk göreve geldiğimizde gerçekten bakılmayacak derecede çok kötüydü. Her tarafı dökülüyordu, resmen mezbelelikti. Dedik ki burası kıymetli bir yer, bu kente kazandırılmalı. Belediyemizin sosyal tesis anlayışına hizmet edecek çok harika bir yer haline getirilebilir düşüncesiyle hemen kolları sıvadık. Burası başkan yardımcımızın, başkanvekilimizin, meclis üyelerimizin ve belediye personellerimizin çok küçük bütçelerle ama büyük uğraşlarıyla bu hale geldi” diye konuşu.
Başkan Hürriyet, “Fen İşlerimizde kullanılmayan birçok malzemeyi burada kullandık ve geri dönüşüm sağlayarak hem israf etmemiş hem de ekonomiye kazandırmış olduk. Burası yeni yüzüyle herkesin rahatlıkla birçok aktiviteye katılabileceği önemli bir merkez haline geldi. Bu kamp artık denize ve gökyüzüne baktığınızda mavinin her tonunu görebileceğiniz, güneşe baktığınızda sarı ve turuncunun ahenkli dansını izleyebileceğiniz, ormana baktığınızda yeşilin her tonuyla rahatlayabileceğiniz bir yer. Yaz kış gidilebilecek yerler listesinde ilk sırada yer aldığını düşünüyoruz.” şeklinde konuştu.
Hürriyet konuşmasının devamında, “Artık 80 misafirimize aynı anda hizmet verebilen Sarısu Gençlik Kampımızda isterseniz ailenizle isterseniz arkadaşlarınızla dilediğiniz gibi kalabilir, sabah doğa yürüyüşlerine çıkabilir, Kandıra’nın güzel sahilinde güneşlenebilir, aktivitelerimizden faydalanabilir, kanolarımızla kürek çekebilir, pedalboardlarımızla Karadeniz’in sularında gezebilir, restoranımızın eşsiz yemeklerinden tadabilir ve ateş başında hoş vakit geçirebilirsiniz. Bu tesisimizin Kandıra’mıza, İzmit’imize, Kocaeli’mize, bütün vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Buraya gelen misafirlerimiz yanında ne getirir bilemeyiz ama buradan heybelerinde gerçekten çok güzel anılar biriktirerek ayrılacaklarına inanıyoruz. Bu tesiste çok huzurla ve mutlulukla geçirdikleri zamanları anılarına yazarak ayrılacaklar. Böylesi keyifli bir tesisin hayata geçmiş olmasından dolayı mutluyuz. Tesisimizi basın mensuplarımıza özellikle tanıtmak istedik. Geldiğiniz için teşekkür ediyorum, ayaklarına sağlık” diyerek sözlerini noktaladı.
Konuşmaların ardından Başkan Hürriyet, yenilenen odaları, restoranı ve aktivite alanları başta olmak üzere tüm Sarısu Gençlik Kampı’nı gazetecilere ve konuklara gezdirerek anlattı. Yenilen akşam yemeğinin ardından Türk Halk Müziği ve arabesk parçalardan oluşan repertuvarı ile Grup Sır, Sarısu Kampı’nda sahne aldı. Eğlencenin tavan yaptığı dakikalarda kamptaki herkes Grup Sır’ın seslendirdiği şarkılarla oynayarak unutulmaz bir akşam yaşadı. Gazeteciler Sarısu Gençlik Kampı’nın ateş başında sohbet etme imkanı da yakalayarak keyifli ve kaliteli vakit geçirdi. İzmit Belediyesinin misafirleri ertesi gün ise Sarısu Gençlik Kampı’nın birbirinden güzel sportif aktivitelerinden faydalandı. Dart, basketbol ve bisiklet turuyla Sarısu Gençlik Kampı’nın imkanlarından doyasıya yaralanan İzmit Belediyesinin misafirleri, kanolara binerek yeşilliklerin arasında Karadeniz’in büyüleyici mavi sularının keyfini çıkardı.

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