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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkandan belediyenin gizli kahramanlarına ziyaret

İHA

Başkandan belediyenin gizli kahramanlarına ziyaret

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Teknik Hizmetler Alanı’nda bulunan atölyeleri ziyaret ederek, buradaki çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Teknik Hizmetler Alanı’nda bulunan atölyeleri ziyaret etti, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Yardımcısı Faruk Denli’nin de katıldığı ziyaretlerde ilk olarak Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğüne bağlı araç bakım atölyelerini gezen Başkan Şener Söğüt, hem yeni yapılan yatırımları inceledi hem de çalışmalar hakkında bilgi alarak personele kolaylıklar diledi.
Araçların bakım ve onarımları ile ilgili olarak tüm çalışmaları kendi imkan ve kabiliyetleri ile yapıldığını belirten Başkan Şener Söğüt, “Malzemelerimizi teknolojiye göre yeniledik ve tüm işlemleri kendimiz yaparak ekonomik ve zaman olarak tasarruf sağladık. Aldığımız yazılım ile aracın neresinde arıza var görebiliyoruz ve arkadaşlarımız da hemen soruna müdahale ediyor ve çalışmalar hızlanıyor” dedi.
Başkan Şener Söğüt, Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü atölyeleri dışında Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı atölyelerdeki çalışmalarla ilgili olarak da Fen İşleri Müdürü Serkan Yeğnidemir’den bilgi aldı. Başkan Şener Söğüt, Teknik Hizmetler Alanı’nda önemli işlemler gerçekleştirildiğini belirterek, “Belediye hizmetlerimizdeki gizli kahramanlarımız burada canla başla görev yapıyor” diye konuştu.

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