İzmit’in Perileri sezona galibiyetle başladı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde 20202021 sezonun ilk haftasında İzmit Belediyespor, normal süresi 6161 biten karşılaşmada deplasmanda Bellona Kayseri Basketbol’u 6869 mağlup etti.

İzmit Belediyespor, Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin ilk haftasında Bellona Kayseri Basketbol ile karşılaştı. Kadir Has Spor Salonu’nda oynanan mücadeleye İzmit Belediyespor iyi başlayamadı ve ilk periyot 2213 ev sahibi takımın üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci periyotta toparlanan İzmit Belediyespor, farkı eriterek devreye 2929 eşitlikle girdi. Karşılıklı sayıların olduğu üçüncü çeyrek, 4744 Bellona Kayseri Basketbol lehine sonuçlandı. Maçın son çeyreği ise büyük bir heyecana sahne oldu. İki takımın da maçı kazanmak için yüklendiği son çeyrek 6161 tamamlandı ve maç uzatmaya gitti. Uzatma periyodunu ise daha iyi oynayan İzmit Belediyespor, maçı 6869 kazanarak sezona galibiyetle başladı.

İzmit Belediyespor’da Kübra Erat ve Egle Siksniute 16, Milica Jovanovic 14, Clarissa Dos Santos 10, Erica Wheeler 8, Elif Emirtekin ise 5 sayı ile oynadı. Bellona Kayseri Basketbol’da ise Melis Gülcan’ın 23 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

İzmit Belediyespor, ikinci hafta mücadelesinde 7 Ekim Çarşamba günü saat 18.00’da Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda Birevim Elazığ İl Özel İdare’yi konuk edecek.

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