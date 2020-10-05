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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

11. Akademi Lise’ye sayılı günler kaldı

İHA

11. Akademi Lise’ye sayılı günler kaldı

Kocaeli genelinde 10 tane Akademi Lise açan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 11.’sini sayılı günler içinde hizmete açmak için hummalı şekilde çalışıyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı Gebze’de hali hazırda lise öğrencilerine yönelik ücretsiz hizmet veren Akademi Lise’den bir yenisi daha hayata geçiriliyor. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Osman Yılmaz Mahallesi 449 Ada 49 parselde bulunan binayı Akademi Lise’ye dönüştürüyor. Çalışmalar kapsamında ekipler, işlerin tamamını neredeyse bitirdi. Geçici kabul süresine giren Akademi Lise’nin son detay işleri tamamlanacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Osman Yılmaz Mahallesi’nde bulunan binayı Akademi Lise’ye Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı kontrolünde dönüştürüyor. 5 bin metrekare binayı akademi liseye dönüştürmek için kolları sıvayan Büyükşehir ekipleri, inşaat işlerini neredeyse tamamladı. Geçici kabul süresine giren yapının son olarak iç mahallerdeki klima çevresi alçıpan tavan yapımı ile asma tavan imalatı tamamlandı. Elektrik pano imalatı ve elektrik tesisatı işlerini de bitiren ekipler, yangın kapı montajını gerçekleştirdi. İnce detay işlerin kaldığı yapıda iç cephe son kat boyasına devam ediliyor.
Gebze’ye yapılan ikinci Akademi Lise, Gebze Osman Yılmaz Mahallesi’nde hizmet verecek. 5 bin metrekarelik bina, 2 bodrum, zemin kat, asma kat, 6 normal kat ve çatı katı olmak üzere 10 kattan oluşmaktadır. Eğitim verecek olan Akademi Lise içinde 14 derslik bulunacak. Bunun yanı sıra bina içinde 115 metrekarelik spor salonu, 100 kişilik konferans salonu, kütüphane, bilgisayar salonu, pes odası, 2 adet dinlenme salonu, fuaye alanı, tuvaletduş, mutfak, depolar, 2 adet divane ve yönetici ile eğitim personeli odaları hizmet verecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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