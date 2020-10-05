Bakan Pakdemirli: Tarımdaki başarılarımızdan dolayı övünmeliyiz

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Pakdemirli: Tarımdaki başarılarımızdan dolayı övünmeliyiz

DHA

Bakan Pakdemirli: Tarımdaki başarılarımızdan dolayı övünmeliyiz


Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/GEBZE(Kocaeli),(DHA)-TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli pandemi sürecinde tarım ve gıdanın vazgeçilmez olduğunu herkesin gördüğünü belirterek, "Hepimiz tarımdaki başarılarımızdan dolayı övünmeliyiz. Yerimiz zaten iyi. Her gün televizyonlara çıkıp tarım bitti tarım şöyle oldu demek doğru değil" dedi.Gebze Teknik Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan Gebze Teknik Üniversitesi 2020-2021 Akademik Yılı Açılış ve Akıllı Tarım Uygulamaları İş Birliği Protokolü İmza Töreni'ne Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, öğretim görevlileri ile öğrenciler katıldı. Törende konuşan Bakan Pakdemirli pandemi sürecinde tarımın vazgeçilmez olduğunun anlaşıldığını söyleyerek, "Tarım ve gıda vazgeçilmez ve bunu pandemi sürecinde de anladık. Herkes gördü ki tarım ve gıda çok önemli. Tarım en az futbol kadar konuşulan bir konudur. 83 milyon bunu konuşur. Ağzımızdan midemize giden bir yol var. Herkes yorum yapıyor. Ne yemeliyiz? Ne yememeliyiz? Herkesin ilgi alanı ve odağı. Önümüzdeki bilgi çağı. Tarımında bu bilgi çağı dışında kalma şansı yok. Basit bir matematik var. Serbest piyasa düzeninde bir yerde talep varsa o verimlilik ve arz da yakalıyor. Dünyada kişi başına düşen tarım arazimiz 2 dekar. Bizim daha verimli çalışmamız lazım, teknoloji unsurunu tarıma koymamız gerekiyor." dedi. "TARIMDA AVRUPA'NIN LİDERİYİZ"
Bakan Pakdemirli orman yangını ve bitki hastalıklarını drone ile tespit etmeye başladıklarını belirterek, şöyle konuştu;
"İlk defa yüzde 30'dan fazla orman yangını ile karşılaşmamıza rağmen her yangına bağlı yanan alanımız daha az. Bu da teknoloji sayesinde. Tarım Bakanlığı olarak askeriyeden sonra teknolojiyi bu kadar yoğun kullanan kurum haline geldik. Tarımda teknoloji kullanmak bize zaman, iş gücü, maliyet, performans, çevre korunması konularında fayda sağlıyor. Dünyada ekilebilen hektar 1,5 milyar hektar, ülkemizde 23,1 milyon hektar. Orman varlığı dünyada 4 milyar hektar, ülkemizde 22,7 milyon hektar. Bu şartlarda tarımda Avrupa'nın lideriyiz. 12 binden fazla bitkiye ev sahipliği yapıyoruz. 4 saatlik bir uçuş mesafesiyle dünya nüfusunun yüzde 40'ına ulaşabiliriz. Hepimiz tarımdaki başarılarımızdan dolayı övünmeliyiz. Yerimiz zaten iyi. Her gün televizyonlara çıkıp tarım bitti tarım şöyle oldu demek doğru değil. Eksiklerimiz var mı var. Arazilerimiz de miraslar nedeniyle küçük. Bütün bunlara rağmen üreticimiz kaynaklarını iyi değerlendiriyor devlette buna destek veriyor. 13 yılda toplam 310 milyar destek verildi. Bir taraftan devlet destek vermiş bir taraftan çiftçimiz de üretimi arttırmış. Destekten daha önemli bir olay var. Moral. Her gün bu iş öldü bitti değil, her gün daha ileriye gidiyor olacağımızı bilmemiz lazım" diye konuştu."BİZE VAKA VAR DA SAKLIYORMUSUNUZ DEDİLER"
Pandemi sürecinde ülke olarak önlemlerin alındığını açıklayan Bakan Pakdemirli, "Pandemide İtalya, Fransa, İspanya'da rafların boşaldığını gördük. Biz salgın sürecinde önlemlerimizi aldık. İlk vaka görülmeden önce tüm sektörlerde toplantılarımızı yapıp bitirdik. Tarım sektöründe stokları arttırın dedik. Onlarda bize "Hayrola vaka var da saklıyor musunuz?" dediler. Bizde "Hayır gelecek lütfen stoklarınızı arttırın" dedik. Lojistik sektörüne de hazırlıklarını yapmalarını söyledik. Türk insanı çok pratik ve zoru gördüğünde gereğini yapabiliyor."Yapılan konuşmanın ardından Bakan Pakdemirli, Gebze Teknik Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Muhammet Hasan Aslan, İktisad Üretim Genel Müdürü Dr. Mehmet Hasdemir Akıllı Tarım Uygulamaları İş Birliği Protokolünü imzaladı. DRONE İLE İLAÇLAMA YAPTI
Bakan Pakdemirli, Gebze Teknik Üniversitesi içerisinde bulunan Akıllı Tarım Araştırma ve Uygulama Merkezi´nde drone kullanarak biberiyeleri ilaçladı. 
DHA-Genel Türkiye-Kocaeli Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU
2020-10-05 14:39:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yanına oturmasına izin vermeyen otobüs şoförünü boynundan bıçakladılar
YEREL HABERLER Yanına oturmasına izin vermeyen otobüs şoförünü ...
Ulubatlı Hasan Caddesi bir günde asfaltlandı
YEREL HABERLER Ulubatlı Hasan Caddesi bir günde asfaltlandı
11. Akademi Lise’ye sayılı günler kaldı
YEREL HABERLER 11. Akademi Lise’ye sayılı günler kaldı
Yukarı Hereke’ye gençlik merkezi geliyor
YEREL HABERLER Yukarı Hereke’ye gençlik merkezi geliyor
Kızılay Kocaeli Şubesi Başkanı: Ciddi anlamda plazma ihtiyacımız var
YEREL HABERLER Kızılay Kocaeli Şubesi Başkanı: Ciddi anlamda plazma ...
Çayırova Belediyesi kendi çöp konteynırını üretiyor
YEREL HABERLER Çayırova Belediyesi kendi çöp konteynırını üretiyor
İzmit’in Perileri sezona galibiyetle başladı
YEREL HABERLER İzmit’in Perileri sezona galibiyetle başladı
Başkan Bıyık, vatandaşlarla çay sohbetinde buluşuyor
YEREL HABERLER Başkan Bıyık, vatandaşlarla çay sohbetinde buluşuyor
Başkandan belediyenin gizli kahramanlarına ziyaret
YEREL HABERLER Başkandan belediyenin gizli kahramanlarına ziyaret
Kandıra’nın 11 köyüne 18 km yol yapımı
YEREL HABERLER Kandıra’nın 11 köyüne 18 km yol yapımı
Başkan Hürriyet, Sarısu Gençlik Kampı’nda gazetecileri ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Hürriyet, Sarısu Gençlik Kampı’nda ...
Başkan Büyükgöz’den hafta sonu Beylikbağı turu
YEREL HABERLER Başkan Büyükgöz’den hafta sonu Beylikbağı turu
Kocaelispor - Çorum Futbol Kulübü maçının ardından Kocaelispor Tekdik Direktörü Taner Güleri: "İsteyince oluyormuş" Çorum Futbol Kulübü Teknik Direktörü Bahri Kaya: "3 haftada 0 puana çok üzülüyorum"
YEREL HABERLER Kocaelispor - Çorum Futbol Kulübü maçının ...
Evde 42 kaçak göçmen bulundu
YEREL HABERLER Evde 42 kaçak göçmen bulundu
Polisin operasyon düzenlediği evin salonundan 42 düzensiz göçmen çıktı
YEREL HABERLER Polisin operasyon düzenlediği evin salonundan 42 ...
TFF 2. Lig: Kocaelispor: 3 - Çorum FK: 0
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Kocaelispor: 3 - Çorum FK: 0
Otomobili ile drift yapan sürücü otobüs durağına daldı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobili ile drift yapan sürücü otobüs durağına ...
Sağlığına kavuşan kara leylek doğaya salındı
YEREL HABERLER Sağlığına kavuşan kara leylek doğaya salındı
Kağıtsporlu özel sporcu Şevval Karadeniz'e daldı
YEREL HABERLER Kağıtsporlu özel sporcu Şevval Karadeniz'e daldı
Komek ile kadınlarda kaynakçılık kursunda
YEREL HABERLER Komek ile kadınlarda kaynakçılık kursunda
TFF 3. Lig: Gölcükspor: 1 - Karşıyaka: 2
YEREL HABERLER TFF 3. Lig: Gölcükspor: 1 - Karşıyaka: 2
Sürücüsü kalp krizi geçiren otomobil, otobüs durağına çarptı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Sürücüsü kalp krizi geçiren otomobil, otobüs durağına ...
Sürücüsü kalp krizi geçiren otomobil, otobüs durağına çarptı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Sürücüsü kalp krizi geçiren otomobil, otobüs durağına ...
Sürücüsünün kalp krizi geçirdiği otomobil otobüs durağına daldı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Sürücüsünün kalp krizi geçirdiği otomobil otobüs ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X