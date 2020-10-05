Bakan Pakdemirli: Tarımdaki başarılarımızdan dolayı övünmeliyiz (2)



'GELENEKSEL TARIM İÇİN EĞİTİM VE DESTEK VERECEĞİZ'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gebze Teknik Üniversitesi'nde Akıllı Tarım Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde biberiyeleri dron kullanarak ilaçladı. Bu tür teknolojik gelişmelerin geleneksel tarım kullanan çiftçilere aktarılabilmesi için çaba harcadıklarını belirten Bakan Pakdemirli, "Geleneksel tarım yapan kişilere hem destek hem de eğitim vereceğiz. Bunların ikisi de bizim gündemimizde. Bunlar olmadan olmuyor ama şunu da söyleyeyim; 'Çiftçi bunu kullanmaz' diye bir sorun ile karşımıza geliyorlar. Bugün Türkiye'de 83 milyon insan, bankacılık işlemlerinde EFT'yi cep telefonundan yapanların oranı yüzde 94. Bunun anlamı şu; bu millet hangi konuda olursa olsun önüne koyulduğu zaman teknolojiyi kullanıyor ya da kullanmanın bir yolunu buluyor. Elbette biz destekleyeceğiz, gerekli eğitimleri vereceğiz ama önemli olan bu ve bunun gibi aktivitelerle de bunun ne kadar kolay olduğunu, zor olmadığını göstermek. Aşırı deneyimli olmasanız dahi bu aletleri uçurabiliyorsunuz. Bir anlamda onu göstermek maksadıyla da ben bu uçuşu gerçekleştirdim. Bunlar hakikaten çiftçimize çok uzak şeyler değil ama kooperatiflere ve örgütlere büyük görev düşüyor. Onların bu tarz cihazları alıp bir şekilde bizim desteğimizle bunu çiftçiye gösterebilir. Küçük arazileri olanların her birine bu yatırımı yaptırmak değil 10 kişinin, 20 kişinin, 50 kişinin bir arada hizmetine sunmaktır önemli olan" dedi.

SÖZLEŞMELİ TARIM

Tarımın ülke ekonomisinde önemli bir yeri olduğunu söyleyen Bakan Pakdemirli, "Birincil ürünün ötesinde işlenmiş ikincil tarım ürünlerin gıdaya dönüşmesi veya farklı sanayi ürünlerine dönmesi son derece önemlidir. Çünkü buradan ülke olarak bizim yapmamız gereken şey şu; hem ihracatta olsun hem de üretim de olsun yapmış olduğumuz üretimin kilo başına katma değerini artırmamız lazım. Bunun için de ancak tarım ürünlerinin üretildikten sonra bunun işlenmesi konusunda da ekstradan gereğinin yapılması lazım. Biz burada sözleşmeli tarımı da çok önemsiyoruz. Yeni dönemde mecliste yasa tasarımız da var sözleşmeli tarım ile alakalı. İnşallah sözleşmeli tarımın çıkmasıyla birlikte hem çiftçinin kendine girdi finansman problemi çözülmüş olacak hem gelirini garanti altına almış olacak hem de enflasyon ile ilgili problemler çözülmüş olacak" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gebze Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

2020-10-05 14:59:12



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