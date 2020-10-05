Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ormanlık alan alevlere teslim oldu Yerleşim yerlerine doğru ilerleyen yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ormanlık alan alevlere teslim oldu Yerleşim yerlerine doğru ilerleyen yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

İHA

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ormanlık alan alevlere teslim oldu Yerleşim yerlerine doğru ilerleyen yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan Gaziler Dağı ormanlık alanında çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. Yerleşim yerlerine doğru ilerleyen alevleri kontrol altına almak için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Gaziler Dağı mevkisinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dağda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Gaziler Dağı’ndan yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu hemen itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve su tankeri sevk edildi. Kısa sürede yangının olduğu yere ulaşan ekipler, alevlere müdahaleye başladı. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangının yerleşim yerlerine doğru ilerlediği öğrenilirken, yangın yerine çevre illerden çok sayıda itfaiye, su tankeri ve Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri ile yangın söndürme helikopteri sevk edildi.
Havadan yangın söndürme helikopteri ile karadan da çok sayıda söndürme ekibi ile yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Söğüt: “Sizler bu ülkenin geleceğisiniz”
YEREL HABERLER Başkan Söğüt: “Sizler bu ülkenin geleceğisiniz”
Körfez’de altyapı için yoğun çalışma
YEREL HABERLER Körfez’de altyapı için yoğun çalışma
Dünyaya çimento ihraç ediyoruz
YEREL HABERLER Dünyaya çimento ihraç ediyoruz
Bakan Pakdemirli: Tarımdaki başarılarımızdan dolayı övünmeliyiz (2)
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli: Tarımdaki başarılarımızdan dolayı ...
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: “Tarımda Avrupa’nın lideriyiz” “Her gün televizyonlara çıkıp ‘tarım bitti’ demek doğru değil” “Pandemi sürecinde bir gıda güvenliği sorunu olmadığını net olarak gördük”
YEREL HABERLER Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: “Tarımda Avrupa’nın ...
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli drone ile tarla ilaçladı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: “Sözleşmeli tarımın da çıkmasıyla birlikte çiftçimiz gelirini garanti altına almış olacak” “Birkaç dakika içerisinde 20 dönümlük bir araziyi ilaçlamış olduk” “Her büyük baş hayvanın kulağına bir küpe takılacak, bu küpe aslında bir cep telefonu özelliği taşıyor”
YEREL HABERLER Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli drone ile ...
Bakan Pakdemirli: Tarımdaki başarılarımızdan dolayı övünmeliyiz
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli: Tarımdaki başarılarımızdan dolayı ...
Yanına oturmasına izin vermeyen otobüs şoförünü boynundan bıçakladılar
YEREL HABERLER Yanına oturmasına izin vermeyen otobüs şoförünü ...
Ulubatlı Hasan Caddesi bir günde asfaltlandı
YEREL HABERLER Ulubatlı Hasan Caddesi bir günde asfaltlandı
11. Akademi Lise’ye sayılı günler kaldı
YEREL HABERLER 11. Akademi Lise’ye sayılı günler kaldı
Yukarı Hereke’ye gençlik merkezi geliyor
YEREL HABERLER Yukarı Hereke’ye gençlik merkezi geliyor
Kızılay Kocaeli Şubesi Başkanı: Ciddi anlamda plazma ihtiyacımız var
YEREL HABERLER Kızılay Kocaeli Şubesi Başkanı: Ciddi anlamda plazma ...
Çayırova Belediyesi kendi çöp konteynırını üretiyor
YEREL HABERLER Çayırova Belediyesi kendi çöp konteynırını üretiyor
İzmit’in Perileri sezona galibiyetle başladı
YEREL HABERLER İzmit’in Perileri sezona galibiyetle başladı
Başkan Bıyık, vatandaşlarla çay sohbetinde buluşuyor
YEREL HABERLER Başkan Bıyık, vatandaşlarla çay sohbetinde buluşuyor
Başkandan belediyenin gizli kahramanlarına ziyaret
YEREL HABERLER Başkandan belediyenin gizli kahramanlarına ziyaret
Kandıra’nın 11 köyüne 18 km yol yapımı
YEREL HABERLER Kandıra’nın 11 köyüne 18 km yol yapımı
Başkan Hürriyet, Sarısu Gençlik Kampı’nda gazetecileri ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Hürriyet, Sarısu Gençlik Kampı’nda ...
Başkan Büyükgöz’den hafta sonu Beylikbağı turu
YEREL HABERLER Başkan Büyükgöz’den hafta sonu Beylikbağı turu
Kocaelispor - Çorum Futbol Kulübü maçının ardından Kocaelispor Tekdik Direktörü Taner Güleri: "İsteyince oluyormuş" Çorum Futbol Kulübü Teknik Direktörü Bahri Kaya: "3 haftada 0 puana çok üzülüyorum"
YEREL HABERLER Kocaelispor - Çorum Futbol Kulübü maçının ...
Evde 42 kaçak göçmen bulundu
YEREL HABERLER Evde 42 kaçak göçmen bulundu
Polisin operasyon düzenlediği evin salonundan 42 düzensiz göçmen çıktı
YEREL HABERLER Polisin operasyon düzenlediği evin salonundan 42 ...
TFF 2. Lig: Kocaelispor: 3 - Çorum FK: 0
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Kocaelispor: 3 - Çorum FK: 0
Otomobili ile drift yapan sürücü otobüs durağına daldı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobili ile drift yapan sürücü otobüs durağına ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X