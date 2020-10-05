Kent genelindeki yol bakım onarım çalışmalarını aksatmadan sürdüren Başiskele Belediyesi, Kılıçarslan Mahallesi’ne yeni parke yollar yapıyor.

İlçenin tüm mahallerindeki üst yapı çalışmalarına ara vermeden devam eden ve sorunlara kalıcı çözümler üreten Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını Kılıçarslan Mahallesi’nde sürdürdü. Bu kapsamda belediye ekipleri hummalı çalışmalar neticesinde kısa bir süre önce alt yapı çalışmaları tamamlanan Tütün Sokakta, kilitli parke taşlarıyla kaplayarak yolu daha konforlu ve güvenli hale getirdi. Vatandaşların talepleri ve planlar dahilinde çalışmalarını büyük bir özveriyle sürdüren ekipler, Kılıçarslan Mahallesi Su Sokak’ta da kilitli parke taşı döşeme çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla Kılıçarslan Mahallesi sakinleri yeni ve daha kaliteli bir parke yola daha kavuşacak. Yeni yollarına kavuşan mahalle sakinleri, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü ve ekibine teşekkür ettiler.

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