Çayırova´da çöp konteynerleri parfümlü dezenfektanla yıkanıyor

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ÇAYIROVA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Çayırova İlçe Belediyesi, boşaltılan çöp konteynerlerini parfümlü dezenfektanla yıkıyor.

Çayırova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü 'Sağlıklı Temiz İlçe' projesi kapsamında çöp toplama kamyonlarına takılan aparatlar sayesinde konteynerleri, çöpü boşalttıktan sonra parfümlü dezenfektan ile yıkıyor. Bu sayede çöp konteynerlerinin kötü kokması önlenerek vatandaşların rahatsız olmasının önüne geçiliyor.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Pandemi sürecinden önce bu projeyi planlamıştık, fakat bu süreçte hayata geçirmek nasip oldu. Kocaeli´de bir ilk olma özelliği taşıyan temizlik projesinin korona salgın tedbirleri kapsamında büyük bir katkı sunacağı aşikar. Temizlik Hizmetleri Müdürlüğümüz `Sağlıklı Temiz İlçe´ projesini başlatarak yaşanabilir bir şehir için seferber oldu. Kısa zaman içinde araç filomuzu genişletip tüm mahallelerde çöp konteynerlerini yenileyerek ve yerinde yıkama yaparak etrafa güzel kokularının yayılmasını sağlayacağız" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Çayırova Haluk TURGUT

2020-10-06 10:42:55



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