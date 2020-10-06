İzmit Saat Kulesi Azerbaycan bayrağı renklerine büründü

İzmit Belediyesi, Azerbaycan’a destek olmak amacıyla kentin simgesi olan Saat Kulesi’ni kırmızı, yeşil ve mavi ışıklarla aydınlattı.

İzmit Belediyesi, kardeş ülke Azerbaycan’a destek olmak amacıyla ilçenin simgesi olan Saat Kulesi’ni Azerbaycan bayrağının renkleri olan kırmızı, yeşil ve mavi ışıklarla aydınlattı. Azerbaycan’ın her zaman yanlarında olduklarını belirten İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “İzmit Belediyesi olarak işgal altında olan Dağlık Karabağ bölgesi için mücadele eden Azerbaycan halkına destek olmak amacıyla kentin simgelerinden Saat Kulesi’ni Azerbaycan bayrağının renkleri ile ışıklandırdık. İki devlet tek millet anlayışı ile Azerbaycan halkının mücadelesinde yalnız olmadığını belirmek istiyoruz. Toprağı için mücadele eden ve bu uğurda hayatını kaybeden Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.