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Hasadına başlanılan Eşme ayvası, ihraç edileceği 11 ülkede ağızları tatlandıracak

İHA

Hasadına başlanılan Eşme ayvası, ihraç edileceği 11 ülkede ağızları tatlandıracak

Kocaeli’nin Kartepe ilçesi sınırları içerisinde bulunan Eşme’de ayva hasadına başlanıldı. Tadı ve ince kabuğu ile ön plana çıkan Eşme ayvası ihraç edileceği 11 ülkede ağızları tatlandıracak.
Eşme ayvasının hasadına başlandı. Kocaeli’nin Kartepe ilçesi sınırları içerisinde yer alan Eşme bölgesinde toplanan ve tadı, ince kabuklu olması ile vatandaşlar tarafından tercih edilen Eşme ayvası tezgahlarda yerini almaya başlayacak. Bölgeye gelen mevsimlik tarım işçileri bahçelerdeki ayvaları toplamaya başladı. Bölgede yaşayan üreticilerin kuraklığa rağmen büyük çabayla yetiştirdikleri ayvalar, sınırı aşarak farklı ülkelerdeki insanların da ağızlarını tatlandıracak. Bölgede çiftiler tarafından toplanan ayvalar bir ihracatçı firma tarafından Fransa, Almanya, Ukrayna başta olmak üzere 11 ülkeye ihraç edilecek. Dünyaya Eşme ayvasını ulaştırmanın gururunu yaşadıklarını söyleyen üreticiler, destek verilmesi ile daha çok ihracat yapabileceklerini dile getirdiler.

“Bu yıl hasat çok güzel ama biraz emek istedi”
Bölgede yıllardır ayva yetiştiriciliği yapan Saniye Tercan, zor bir sürecin ardından hasada başladıklarını söyleyerek, “Bölgede yıllardır ayva yetiştiriciliği yapan Saniye Tercan isimli üretici, tüm mevsim zorluklarına rağmen yetiştirdikleri ürünlerin dünyaya ulaşıyor olmasından dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, “Sonbahar geldi, Eşme ayvasının hasadına başladık. Hasat harika geçiyor. Ayvamızın güzel oluşunu görmek ve emeklerimizin karşılığını alıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Keyifle çalışıyoruz. Şarkılar söyleyerek, eğlenerek çalışıyoruz. Gururluyuz. Bu yıl hasat çok güzel ama biraz emek istedi. Kuraklık nedeniyle sulamak gerekti. Sulama imkanı olmayan arazilerimizde ürün alamadık. O bölgelerde ürün hiç yok. Burada gölden faydalanarak yetiştirdik. Ayva yetiştiricisi olarak mutluyuz” dedi.

“Almanya, Ukrayna gibi birçok ülkeye ihraç ediyoruz”
11 ülkeye ihracat yaptıklarını ifade eden Tercan, “Eşme ayvası ince kabuklu oluşu, tatlı, sulu oluşu ile ön plana çıkıyor. Herkesin tercih ettiği bir ürün. Ayva konusunda adımızı duyurduk. Almanya, Ukrayna gibi birçok ülkeye ihraç ediyoruz. İnşallah bunu daha da çoğaltmanın hedefindeyiz. Eşme ayvasını 11 ülkeye ihraç etmek, dünyaya açılmak, ürünümüzü daha da çoğaltmak bize gurur veriyor. Daha da bunu devam ettirmeyi hedefliyoruz. Çalışmaktan ve bunu dünya ülkelerine göndermekten gurur duyuyoruz. Bölgemizde tarım çok önemsenmiyor. Gübreler, ilaçlar çok pahalı. Hiçbir yerden destek alamıyoruz. Bizim biraz desteklenmemiz lazım. İlaçlama yapmadan ürün alamıyoruz. Bize gerekli destekler verilirse daha çok üretim yapacağız, ürünümüzü daha çok ülkeye göndereceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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