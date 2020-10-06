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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir Konservatuvarında yeni eğitim dönemi başladı

İHA

Büyükşehir Konservatuvarında yeni eğitim dönemi başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı’nda pandemi kurallarına göre eğitimler sürdürülüyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarında yeni eğitim dönemi başladı. 7 bölüm 28 branşta eğitim verilen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarında, Batı Müziği, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Türk Din Musikisi, Güzel Sanatlar, Geleneksel Sanatlar ve Bale bölümlerinde yüz yüze eğitimler başladı. Öğrenciler, Leyla Atakan Kültür Merkezi’nde yer alan Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı’nda, Seka Kültür Alanında yer alan Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Eğitim Merkezi’nde, Anıtparkta yer alan Güzel Sanatlar Eğitim Merkezi’nde ve SDKM’de yer alan bale salonunda temel sanat eğitimi alıyor. Eğitim öncesi sınıflarda dezenfekte işlemi yapıldı. Eğitim merkezlerinin girişleri ile belirli alanlarına el hijyeni için dezenfektanlar konuldu.
Korona virüs pandemisi sebebiyle bu yıl yetenek sınavıyla yeni öğrenci almayan konservatuvarda dersler uzaktan eğitimle online veriliyordu. 28 Eylül Pazartesi itibariyle yüz yüze eğitimlerin verilmeye başlandığı Büyükşehir Belediye Konservatuvarında, sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına uyularak yeni eğitim dönemi başladı. Hijyen, mesafe, maske kurallarına uyularak verilen derslerin sonunda sınıflar havalandırılıyor. Birebir eğitimler 30 dakika yapılırken, solfej ve nazariyat gibi toplu eğitimler konferans salonu ve büyük sınıflarda sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek yapılıyor. Sınıflardaki öğrenci sayısı ve ders saatleri pandemi tedbirleri kapsamında azaltıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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