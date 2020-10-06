FETÖ’nün jandarma yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı

FETÖ’nün jandarma yapılanmasına Kocaeli merkezde 6 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY’nin Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanmasında 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Kocaeli, Ankara, Kayseri, Hatay, Tunceli ve Amasya olmak üzere 6 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda, 3 aktif jandarma uzman çavuş, 1 ihraç jandarma astsubay, ve 2 ihraç jandarma uzman çavuş olmak üzere toplam 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Firar halinde bulunan 1 şüphelinin yakalaması için ise çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.